Левашовский хлебозавод покажет «Страну Наума Грановского» — выставку архитектурной фотографии из республик бывшего СССР

Экспозицию откроют 9 апреля.

Наум Грановский. Ташкент. Государственный академический большой театр оперы и балета имени Алишера Навои. 1960-е
9 апреля в культурном центре «Левашовский хлебозавод» начнется выставка «Страна Наума Грановского». В экспозицию войдут архитектурные снимки, на которых советский фотограф запечатлел жизнь бывших союзных республик. Среди городов, попавших в кадр Грановского, — Тбилиси, Минск, Ташкент и Баку.

Гражданский и военный фотограф Наум Грановский известен как летописец Москвы: в 1930-х он начал последовательно снимать столицу и происходящие в ней изменения. Мастера приглашали в различные регионы СССР, где амбициозные градостроительные проекты стремились превзойти московские. Многие места, снятые Грановским, давно исчезли с карт городов при реконструкциях и смене застройки. Случайные прохожие, витрины и детали быта превратили архитектурную фотографию в свидетельство эпохи.

Наум Грановский. Баку. Памятник С.М. Кирову. 1950-е
Наум Грановский. Тбилиси. Мтацминдская канатная дорога, верхняя станция. 1965
Наум Грановский. Тбилиси. Дом правительства Грузинской ССР. 1960-е
Работы фотографа хранятся в Мультимедиа Арт Музее, Государственном Историческом музее, Музее Москвы, Музее обороны Москвы, в Королевском институте британских архитекторов (Лондон), а также в частной коллекции Фонда Still Art. «Страна Наума Грановского» — выставка образовательного проекта Masters и московской Галереи Люмьер, подготовленная на материале одноименной книги.

С момента основания в 2001 году Галерея Люмьер работает с наследием Грановского, а с 2017 года владеет фондом и авторскими правами на его снимки. В коллекции — более 35 тысяч негативов, созданных автором за 60 лет.

Историк архитектуры Ксения Малич разработала к выставке аудиогид. Исследовательский текст об экспонатах написал архитектор и историк архитектуры Николай Васильев.

Минск. Привокзальная площадь. 1960-е
Наум Грановский. Волгоград. Дворец культуры и техники тракторного завода. 1960-е
«Страна Наума Грановского» открыта с 9 апреля по 7 июня на Барочной, 4аа. Билеты на экскурсии появятся на сайте культурного центра.

