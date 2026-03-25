Левашовский хлебозавод покажет «Страну Наума Грановского» — выставку архитектурной фотографии из республик бывшего СССР

9 апреля в культурном центре «Левашовский хлебозавод» начнется выставка «Страна Наума Грановского». В экспозицию войдут архитектурные снимки, на которых советский фотограф запечатлел жизнь бывших союзных республик. Среди городов, попавших в кадр Грановского, — Тбилиси, Минск, Ташкент и Баку.

Гражданский и военный фотограф Наум Грановский известен как летописец Москвы: в 1930-х он начал последовательно снимать столицу и происходящие в ней изменения. Мастера приглашали в различные регионы СССР, где амбициозные градостроительные проекты стремились превзойти московские. Многие места, снятые Грановским, давно исчезли с карт городов при реконструкциях и смене застройки. Случайные прохожие, витрины и детали быта превратили архитектурную фотографию в свидетельство эпохи.