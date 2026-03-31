В Центре Курехина откроют фестиваль видеоарта. В программе — танцевальный спектакль о цикличности и выставка

12-я «Видеоформа» стартует 4 апреля.
4 апреля в Большом зале Центра имени Сергея Курехина стартует фестиваль видеоарта «Видеоформа». Мероприятия проекта пройдут в Петербурге в 12-й раз. На открытии выступит танцевальная компания «Полуночники» со спектаклем «Loop» («Петля»).
Цель фестиваля — познакомить аудиторию с многогранностью видеоарта: от классики до последних трендов. Темой «Видеоформы» в этом году станет взаимодействие танца и цифрового искусства. В мультимедийных проектах кураторы осмыслят, как пластическое движение, вступая в диалог с видеоартом, раскрывается в новых формах и образует поэтический синтез экранов, проекций, объектов и архитектуры пространства.
Танцевальный спектакль «Петля» продолжает эту линию. Работа хореографа Елизаветы Тарабановой исследует тему цикличности, повторения и телесной памяти. В постановке участвуют танцовщики Екатерина Балякина, Наталья Коробейникова, Мару Бородинчик, Екатерина Курбатова, Пелагея Астафьева, Ирина Гырдымова и Анна Данилова.
Помимо танцевального спектакля, в первый день «Видеоформы» состоится вернисаж выставки. Организаторы провели конкурс и отобрали произведения медиахудожников: в экспозицию вошли видеоарт, короткий метр, анимация, документальное кино, 3D-мэппинг. Показ работ дополнят перформансы, круглые столы и лекции — программа с участием режиссеров и художников появится в ближайшее время.
Выставка откроется 4 апреля в 15:00. Вход на вернисаж по регистрации, в другие дни — по билетам ЦСИ.
Спектакль «Петля» покажут в 19:30. Билеты в продаже.
18+
Комментарии (0)