В Центре Курехина откроют фестиваль видеоарта. В программе — танцевальный спектакль о цикличности и выставка

4 апреля в Большом зале Центра имени Сергея Курехина стартует фестиваль видеоарта «Видеоформа». Мероприятия проекта пройдут в Петербурге в 12-й раз. На открытии выступит танцевальная компания «Полуночники» со спектаклем «Loop» («Петля»).

Цель фестиваля — познакомить аудиторию с многогранностью видеоарта: от классики до последних трендов. Темой «Видеоформы» в этом году станет взаимодействие танца и цифрового искусства. В мультимедийных проектах кураторы осмыслят, как пластическое движение, вступая в диалог с видеоартом, раскрывается в новых формах и образует поэтический синтез экранов, проекций, объектов и архитектуры пространства.

Танцевальный спектакль «Петля» продолжает эту линию. Работа хореографа Елизаветы Тарабановой исследует тему цикличности, повторения и телесной памяти. В постановке участвуют танцовщики Екатерина Балякина, Наталья Коробейникова, Мару Бородинчик, Екатерина Курбатова, Пелагея Астафьева, Ирина Гырдымова и Анна Данилова.