Новая выставка в Музее ОБЭРИУ откроется 1 апреля

Проект «Неполное собрание» расскажет об истории круга Введенского, Хармса и Олейникова через автографы, архивные документы, рисунки и гравюры.
В апреле начнет работу вторая выставка в мемориальной квартире Александра Введенского — «Неполное собрание». В экспозицию войдут избранные материалы и произведения из коллекции Музея ОБЭРИУ. «Неполное собрание» фокусируется на трех героях авангардной поэзии 1920–30-х годов: Александре Введенском, Данииле Хармсе, Николае Олейникове, — и подсвечивает истории их друзей, коллег по журнальной работе, иллюстраторов произведений.
Команда музея собрала свыше тысячи артефактов, связанных с жизнью и творчеством обэриутов и авторов их ближнего круга. В коллекции — автографы, архивные документы, рисунки и гравюры.
12 марта прекратила работу первая выставка в квартире Введенского — «Комнаты ОБЭРИУ». На ней представили экспонаты из коллекций «Галеев-Галереи», Вениамина Голубицкого, «МИРА», KGallery, издательства «Вита Нова», Михаила Сеславинского и Константина Эрнста.
До открытия новой экспозиции в Музее ОБЭРИУ проходит публичная программа:
- 27 марта в 19:00 Кирилл Маевский прочитает лекцию-коллаж «Как Введенский стал Сафой Гильфаном: превращения и возвращения казанского авангарда»;
- 28 марта в 19:00 бас-гитаристка панк-группы «Гражданская Оборона» Наталья Чумакова и журналист, директор по развитию Музея ОБЭРИУ Юрий Сапрыкин проведут разговор «Летов и Введенский»;
- 29 марта в 14:00 основатель и руководитель издательства Ad Marginem Александр Иванов, главный редактор философского журнала «Логос» Валерий Анашвили и Юрий Сапрыкин соберутся на круглом столе «Друскин. Липавский. Трактаты и разговоры»;
- 29 марта в 19:00 пианист, композитор и дирижер Михаил Аркадьев выступит с концертом-беседой «Обэриуты, музыка и философия абсурда».
«Неполное собрание» откроется 1 апреля на Съезжинской, 37, кв. 14. Билеты на экскурсии в продаже.
12+
