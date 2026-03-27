Новая выставка в Музее ОБЭРИУ откроется 1 апреля

В апреле начнет работу вторая выставка в мемориальной квартире Александра Введенского — «Неполное собрание». В экспозицию войдут избранные материалы и произведения из коллекции Музея ОБЭРИУ. «Неполное собрание» фокусируется на трех героях авангардной поэзии 1920–30-х годов: Александре Введенском, Данииле Хармсе, Николае Олейникове, — и подсвечивает истории их друзей, коллег по журнальной работе, иллюстраторов произведений.

Команда музея собрала свыше тысячи артефактов, связанных с жизнью и творчеством обэриутов и авторов их ближнего круга. В коллекции — автографы, архивные документы, рисунки и гравюры.

12 марта прекратила работу первая выставка в квартире Введенского — «Комнаты ОБЭРИУ». На ней представили экспонаты из коллекций «Галеев-Галереи», Вениамина Голубицкого, «МИРА», KGallery, издательства «Вита Нова», Михаила Сеславинского и Константина Эрнста.

До открытия новой экспозиции в Музее ОБЭРИУ проходит публичная программа:

«Неполное собрание» откроется 1 апреля на Съезжинской, 37, кв. 14. Билеты на экскурсии в продаже.

12+