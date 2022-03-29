Каким теперь будет глянец: Как Ксения Чилингарова и команда сделали новый «Мир искусства» — журнал Badlon?

Проект Badlon — это платформа для творческих высказываний, коллабораций и экспериментов. Сам журнал — результат ра­боты постоянной креативной команды и контрибьютеров — выходит раз в полгода. Как каталоги к выставкам, которые я обожаю: сде­лано по определенному поводу и больше не повторится. Для меня это важно — фиксация момента, что-то вроде сохранения памяти. Я заметила, что есть у нас такая националь­ная особенность — мы любим стирать, чтобы заново построить. А мне кажется, чтобы по­строить что-то по-настоящему ценное, про­шлое нужно изучать и сохранять. Но инте­ресная штука: хотя журнал про момент и про память, он весь про будущее. Мы открываем новые имена, новые лица, новую красоту, но­вую телесность. Я из тех людей, которые пони­мают, где свечение, и реагируют на это свече­ние тем, что создают вокруг него дикий экшен. Я — визионер, могу увидеть картинку, приду­мать проект, но чтобы их реализовать — деле­гирую. Даже если ты гениальный от природы, чтобы стать профессионалом, нужно пахать. Моя учительница по истории искусств говорит, что у меня «классный глаз», что я «вижу». Но «видеть» не всегда означает «разбираться», по­этому я все время учусь. Моя жизнь сложилась так, что я погрузилась в арт-сферу и в какой-то момент поняла, что окружена настоящими са­мородками, которые занимаются фотографией, живописью, коллажами, перформансами — и делают это очень талантливо.

Мы очень подружились со стилистом Викторией Гок и фотографом Стасом Калаш­никовым, и год назад, обсуждая какие-то об­щие темы, Вика неожиданно спросила, могу ли я помочь взять на съемку вещи из несколь­ких шоурумов, потому что под мою гаран­тию их точно выдадут. Мне стало интересно, что ребята снимают, и они хором ответили: «Творчество!» Идеи у меня рождаются мо­ментально. «Хорошо, — говорю. — А куда это творчество идет?» — «Ну, в соцсети». Надо сказать, что в инстаграмах (запрещенные ресурсы Meta Platforms Inc., связанные с осуществлением экстремисткой деятельности — Прим.ред.) ребят пост появля­ется максимум раз в месяц. И я предложила сделать журнал там, чтобы это творчество публиковать регулярно, чтобы классные съем­ки не отправлялись в стол. Но тут Стас (он де­лает журнал Alei, который входит в двадцатку лучших независимых изданий Франции!) об­ронил: «Может быть, когда-нибудь мы сможем это напечатать». И я подумала: «А почему ког­да-нибудь?»