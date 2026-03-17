В Музее Анны Ахматовой откроется выставка об Алексее Хвостенко — художнике, поэте и первом исполнителе песни «Город золотой»

Куратором выступил Сергей Васильев. За художественные решения отвечали Женя Исаева и Маша Небесная (Творческая мануфактура ПТХ). На выставке используют предметы из собрания Алисы Туровой-Тилле, жены Хвостенко с конца 1960‑х до 1974 года.

В экспозицию вошли скульптурные объекты и ассамбляжи, напоминающие невиданные музыкальные инструменты, коллажи «Знаки зодиака», фотографии Хвоста и с Хвостом, известные и неизвестные песни в его исполнении, а также записные книжки, в которых он пишет о себе от имени выдуманного друга. Эффект присутствия создадут фрагменты интервью с друзьями и современниками: Анри Волохонским (главный соавтор Хвоста!), клоуном и мимом Вячеславом Полуниным, писателем Владимиром Рекшаном, солистом группы «АукцЫон» Леонидом Федоровым, участником «Митьков» Дмитрием Шагиным.

Алексей Хвостенко и Анри Волохонский писали стихи в соавторстве под псевдонимом А. Х. В. В ноябре 1972 года Волохонский один сочинил стихотворение «Над небом голубым…», озаглавленное в его сборнике произведений как «Рай». Текст сразу предназначался для мелодии «Сюита для лютни: канцона и танец», вышедшей в 1970 году на пластинке «Лютневая музыка XVI—XVII веков». Автором композиции указали лютниста эпохи Ренессанса Франческо Канова да Милано, но позже исследователи предположили, что музыку написал советский композитор Владимир Вавилов: он прибегнул к мистификации, чтобы при его малой известности мелодии все-таки дошли до слушателя.

Первым песню на «ренессансную» музыку Вавилова исполнил Хвостенко. Он пел « Над небом голубым», следуя описанным в Библии образам рая, — впоследствии в песне закрепились слова « Под небом голубым», отсылающие к земной жизни.

«У каждого свой Хвост» будет с 28 марта по 31 мая на Литейном, 53. Вход по билетам музея.

