В Русском музее покажут порядка 60 скульптур модерниста Степана Эрьзи

Выставка к 150-летию ваятеля стартует 1 апреля.
Степан Эрьзя. Шепот. 1922
1 апреля в Михайловском замке откроют экспозицию «Степан Эрьзя — скульптор мира. К 150-летию со дня рождения». На выставке покажут около 60 произведений скульптора Степана Эрьзи, представителя стиля модерн с редкой эрзянской этничностью.
Выставочный проект в Николаевских покоях организовали по темам. Экспонаты: аллегорические композиции, религиозные образы, народные типажи и скульптурные портреты известных личностей — пришли из собраний Русского музея, Третьяковской галереи и Мордовского Республиканского музея изобразительных искусств имени Эрьзи.
Степан Нефедов работал под псевдонимом Эрьзя, чтобы отразить свою принадлежность к мордовскому субэтносу. Он родился в эрзянском селе Баево Симбирской губернии, а учился ваянию в Москве. С 1906 по 1914 год жил в Италии и Франции. Эрьзя принял революцию и включился в Ленинский план монументальной пропаганды. На рубеже 1910-х и 20-х он работал на Урале, в Новороссийске, Батуми и Баку.
Со временем стали очевидны отличия авторского стиля от революционного позитивизма в искусстве, и скульптор принял решение об эмиграции: осенью 1926-го он уехал в Париж. Период 1927 по 1950 год художник провел в Аргентине, а затем снова приехал в СССР с огромной коллекцией своих работ. Скончался в Москве в 1959-м.
Эрьзя использовал мрамор, бетон, чугун и экзотические породы дерева. Многие работы он высекал без предварительных набросков. Его деревянные скульптуры вдохновлены изделиями мордовских мастеров.
Проект к юбилею скульптора станет передвижным. После петербургской выставки произведения представят в Москве и в Саранске.
«Степан Эрьзя – скульптор мира. К 150-летию со дня рождения» стартует 1 апреля на Садовой, 2. Сроки экспозиции станут известны позже. Вход по билетам музея.
