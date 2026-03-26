Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

  • Развлечения
  • Искусство
  • News
Искусство

Поделиться:

В Русском музее покажут порядка 60 скульптур модерниста Степана Эрьзи

Выставка к 150-летию ваятеля стартует 1 апреля.

Степан Эрьзя. Шепот. 1922
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Русского музея

1 апреля в Михайловском замке откроют экспозицию «Степан Эрьзя — скульптор мира. К 150-летию со дня рождения». На выставке покажут около 60 произведений скульптора Степана Эрьзи, представителя стиля модерн с редкой эрзянской этничностью.

Выставочный проект в Николаевских покоях организовали по темам. Экспонаты: аллегорические композиции, религиозные образы, народные типажи и скульптурные портреты известных личностей — пришли из собраний Русского музея, Третьяковской галереи и Мордовского Республиканского музея изобразительных искусств имени Эрьзи.

Степан Эрьзя. Балерина. 1943
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Русского музея

Степан Эрьзя. Волна. 1938
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Русского музея

Степан Эрьзя. Портрет студентки. 1954
Изображения предоставлены «Собака.ru» пресс-службой Русского музея

Степан Нефедов работал под псевдонимом Эрьзя, чтобы отразить свою принадлежность к мордовскому субэтносу. Он родился в эрзянском селе Баево Симбирской губернии, а учился ваянию в Москве. С 1906 по 1914 год жил в Италии и Франции. Эрьзя принял революцию и включился в Ленинский план монументальной пропаганды. На рубеже 1910-х и 20-х он работал на Урале, в Новороссийске, Батуми и Баку.

Со временем стали очевидны отличия авторского стиля от революционного позитивизма в искусстве, и скульптор принял решение об эмиграции: осенью 1926-го он уехал в Париж. Период 1927 по 1950 год художник провел в Аргентине, а затем снова приехал в СССР с огромной коллекцией своих работ. Скончался в Москве в 1959-м.

Эрьзя использовал мрамор, бетон, чугун и экзотические породы дерева. Многие работы он высекал без предварительных набросков. Его деревянные скульптуры вдохновлены изделиями мордовских мастеров.

Проект к юбилею скульптора станет передвижным. После петербургской выставки произведения представят в Москве и в Саранске.

«Степан Эрьзя – скульптор мира. К 150-летию со дня рождения» стартует 1 апреля на Садовой, 2. Сроки экспозиции станут известны позже. Вход по билетам музея.

6+

Комментарии (0)

Наши проекты

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

Купить журнал:

WILDBERRIES
OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: