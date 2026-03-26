В Русском музее покажут порядка 60 скульптур модерниста Степана Эрьзи

Степан Нефедов работал под псевдонимом Эрьзя, чтобы отразить свою принадлежность к мордовскому субэтносу. Он родился в эрзянском селе Баево Симбирской губернии, а учился ваянию в Москве. С 1906 по 1914 год жил в Италии и Франции. Эрьзя принял революцию и включился в Ленинский план монументальной пропаганды. На рубеже 1910-х и 20-х он работал на Урале, в Новороссийске, Батуми и Баку.

Со временем стали очевидны отличия авторского стиля от революционного позитивизма в искусстве, и скульптор принял решение об эмиграции: осенью 1926-го он уехал в Париж. Период 1927 по 1950 год художник провел в Аргентине, а затем снова приехал в СССР с огромной коллекцией своих работ. Скончался в Москве в 1959-м.

Эрьзя использовал мрамор, бетон, чугун и экзотические породы дерева. Многие работы он высекал без предварительных набросков. Его деревянные скульптуры вдохновлены изделиями мордовских мастеров.

Проект к юбилею скульптора станет передвижным. После петербургской выставки произведения представят в Москве и в Саранске.

«Степан Эрьзя – скульптор мира. К 150-летию со дня рождения» стартует 1 апреля на Садовой, 2. Сроки экспозиции станут известны позже. Вход по билетам музея.

