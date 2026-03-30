От «Семейного портрета» до «Бубнового валета»: в Русском музее открывается выставка к 150-летию Петра Кончаловского

Ретроспектива «Петр Кончаловский. Сад в цвету» стартует 3 апреля.

Петр Кончаловский. Матадор. 1910

3 апреля в корпусе Бенуа откроется выставка «Петр Кончаловский. Сад в цвету» к 150-летию художника. В экспозицию войдут живопись, рисунки, акварели, натюрморты, портреты и пейзажи из коллекции Русского музея, 18 ведущих музеев страны и семи частных собраний. Всего покажут более 170 произведений, среди которых «Поднос и овощи», «Матадор», «Семейный портрет (на фоне китайского панно)», работы периода «Бубнового валета» и поздние полотна.

Выставка прослеживает закономерности и направления творческого пути Кончаловского: от раннего новаторства до зрелого творчества, вдохновленного эстетикой Возрождения. Зал-сад объединит узнаваемые полотна с сиренью и расскажет, почему мастер называл цветы великими учителями художников. В мультимедийную часть экспозиции вошли фотографии Петра и членов его семьи: детей Натальи и Михаила, супруги Ольги (в девичестве Суриковой) и тестя — живописца Василия Сурикова.

Петр Кончаловский. Сирень в двух корзинах. 1939

Петр Кончаловский. Что мне с вами делать. 1936

Петр Кончаловский. Утро испанских пионеров в летнем лагере. 1939

Кончаловский родился в Славянске. Начал учебу в Рисовальной школе Харькова, а уже к концу 1900-х посещал занятия в мастерской Константина Коровина в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. В своем творчестве испытал влияние постимпрессиониста Поля Сезанна.

В 1910-е годы художника привлекала грубоватая лаконичная живопись провинциальных вывесочников и яркие росписи трактирных подносов. В этот же период он стал одним из основателей группировки «Бубновый валет» — крупнейшего творческого объединения раннего авангарда. В 1920-х Кончаловский отказывается от «бубнововалетского» схематизма формы и цвета, переходит к колористической тонкости и внутренним контрастам тонов.

Петр Кончаловский. Семейный портрет (на фоне китайского панно). 1911

Петр Кончаловский. А.Н. Толстой у меня в гостях. 1940-1941

Петр Кончаловский. Натюрморт. Стол с фруктами и желтыми цветами. 1929

За 60 творческих лет он создал около двух тысяч полотен. Кончаловский также известен как мастер театральной декорации: с 1904 года он работал как сценограф, а в 1912-м оформил оперу Рубинштейна «Купец Калашников» для театра Зимина.

Первая персональная выставка мастера в Третьяковской галерее состоялась в 1922 году, пятнадцатая — последняя прижизненная — в 1951 году. Как член Академии художеств, Кончаловский получил звание народного художника РСФСР, Сталинскую премию первой степени и орден Трудового Красного Знамени.

Выставка «Петр Кончаловский. Сад в цвету» открыта с 3 апреля по 14 сентября на набережной канала Грибоедова, 2. Билеты в продаже на сайте музея.

