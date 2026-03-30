От «Семейного портрета» до «Бубнового валета»: в Русском музее открывается выставка к 150-летию Петра Кончаловского

3 апреля в корпусе Бенуа откроется выставка «Петр Кончаловский. Сад в цвету» к 150-летию художника. В экспозицию войдут живопись, рисунки, акварели, натюрморты, портреты и пейзажи из коллекции Русского музея, 18 ведущих музеев страны и семи частных собраний. Всего покажут более 170 произведений, среди которых «Поднос и овощи», «Матадор», «Семейный портрет (на фоне китайского панно)», работы периода «Бубнового валета» и поздние полотна.

Выставка прослеживает закономерности и направления творческого пути Кончаловского: от раннего новаторства до зрелого творчества, вдохновленного эстетикой Возрождения. Зал-сад объединит узнаваемые полотна с сиренью и расскажет, почему мастер называл цветы великими учителями художников. В мультимедийную часть экспозиции вошли фотографии Петра и членов его семьи: детей Натальи и Михаила, супруги Ольги (в девичестве Суриковой) и тестя — живописца Василия Сурикова.