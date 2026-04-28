Перезапуск клуба «Грибоедов», реконструкция Думской и продажа мастерской Липгарта за 80 млн рублей: урбанистические новости Петербурга

В Петербурге стартовала реставрация Дворцовой набережной, с фасадов культурно-выставочного пространства «Поляндрии» на Петроградской стороне сняли строительные леса, «Антон тут рядом» в техническом режиме открыл ресурсный центр «Дом на Заозерной улице», а владельцы «Грибоедова» анонсировали масштабный перезапуск легендарного клуба: рассказываем о главных новостях урбанистики.
Земельный участок у гостиницы «Охтинская» на Свердловской набережной, где появится одна из экспозиций
Анонс месяца
Сразу две экспозиции об истории Охты появятся на правом берегу Невы в ближайшие годы. Первую, как и планировалось, разместят на территории будущего общественно-делового центра «Газпром нефти». Вторую — на земельном участке у гостиницы «Охтинская» на Свердловской набережной. Это будет отдельно стоящее здание на 10 тысяч квадратных метров с выставочными пространствами и реставрационными мастерскими. Подробнее об этих планах читайте в интервью Собака.ru с директором Музея археологии Петербурга Ярославой Былинкиной.
Панорамный вид на Дворцовую набережную
Реставрация месяца
Масштабное восстановление самой парадной набережной города — Дворцовой — стартовало в Петербурге. Заказчиком реставрации выступает «Мостотрест», а сами работы выполняет компания «Возрождение».
Дворцовая уже перекрыта до 26 мая. В следующий раз доступ к ней ограничат с 1 июля по 15 октября. При этом власти города пообещали, что расположенные вдоль набережной причалы останутся открыты для пассажиров прогулочных теплоходов.
Мастерская барона Эрнеста фон Липгарта
Продажа месяца
Мастерскую придворного художника Николая II барона Эрнеста фон Липгарта продали за 80 млн рублей. Четырехуровневую квартиру в доме №16 по Каменноостровскому проспекту выставили на торги этой весной. Одновременно она открыла двери в рамках выставки молодых художников, став доступной широкой публике впервые за 120 лет. Собака.ru в числе первых побывала в этом пространстве и рассказала его историю здесь. А еще — составила подборку похожих квартир, в которые можно попасть с экскурсией.
Перспективный вид на Думскую улицу
Заявка месяца
Реконструкцией Думской улицы под общественное пространство займутся в этом году. По словам вице-губернатора Петербурга Кирилла Полякова, власти уже работают над тем, чтобы «появились нормальные пользователи в тех помещениях, которые принадлежат городу».
Проект планировки территории на Думской и Перинной улицах, а также части улицы Ломоносова и набережной канала Грибоедова подготовят к будущей осени. Основным инвестором работ выступает владелец «Перинных рядов» Феликс Длин.
Команда «Антон тут рядом» в ресурсном центре «Дом на Заозерной улице»
Открытие месяца
В техническом режиме заработал ресурсный центр «Антон тут рядом» на Заозерной улице, 4. Первым открылось пространство консультационной службы, где будут проводить встречи с родителями аутичных детей и взрослых. Полноценный запуск запланирован на предстоящее лето.
Всего на территории новой площадки появится три помещения для разных программ, рассказала Собака.ru ее директор Полина Толстова. К будущей осени доделают зал для активных занятий — адаптивной физической культуры и сенсорной интеграции — и кабинеты для индивидуальной и групповой работы с детьми.
Фасад культурно-выставочного пространства издательского дома «Поляндрия»
Реконструкция месяца
С фасадов культурно-выставочного пространства «Поляндрии» на Петроградской стороне сняли строительные леса, сообщила Собака.ru главный редактор и основательница издательского дома Дарина Якунина (лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2022). Следующий этап — разработка дизайн-проекта интерьеров, которой займется архитектурное бюро Le Atelier.
Под новую площадку издательского дома «Поляндрия» реконструируют бывший склад фабрики «Светоч» на улице Лизы Чайкиной. Авторы проекта — специалисты «Архитектурного бюро 11» во главе с Анной Дельгядо и Натальей Бункиной. При его разработке они учли не только особенности здания, но и особенности окружающей застройки. Подробнее об этом читайте здесь.
Одно из пространств обновленного клуба «Грибоедов»
Перезапуск месяца
Легендарный клуб «Грибоедов» на Воронежской улице, 2А перезапустят этой весной. После масштабного обновления он станет культурно-досуговым центром с кинозалом, галерей и ресторанной зоной с живой музыкой. В мае откроют подвальную часть здания, где ранее проходили концерты. При этом надземная часть продолжит преображение — сроки ее запуска пока не анонсированы.
Идеологом проекта выступил управляющий партнер кинотеатра «Мираж на Большом» Олег Ивонинский. Архитектурой занимается дизайн-бюро Chado, интерьерами верхних этажей — команда EdxxKa, а интерьерами клуба — визионерская студия дизайна, работающая в стиле трансформизма. Арт-директором «Грибоедова» станет диджей и создатель бренда Stenosis Даниил Shulya Шульгин, а соцсетями займется ОАО «Красивые люди».
