Перезапуск клуба «Грибоедов», реконструкция Думской и продажа мастерской Липгарта за 80 млн рублей: урбанистические новости Петербурга

Реконструкцией Думской улицы под общественное пространство займутся в этом году. По словам вице-губернатора Петербурга Кирилла Полякова, власти уже работают над тем, чтобы «появились нормальные пользователи в тех помещениях, которые принадлежат городу».

Проект планировки территории на Думской и Перинной улицах, а также части улицы Ломоносова и набережной канала Грибоедова подготовят к будущей осени. Основным инвестором работ выступает владелец «Перинных рядов» Феликс Длин.