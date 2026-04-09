В Петербурге на две недели откроют мастерскую придворного художника Николая II. Вот как в нее попасть

Экспозиция разместится в мастерской, которая была закрыта более века, сообщила Собака.ru одна из кураторов проекта Дарья Евсеева. Здесь работали придворный живописец эпохи Николая II Эрнест фон Липгарт и советский график, борец за мир Владимир Соколов.

«У этих художников много общего. Оба они были мастерами портрета, оба активно работали в сфере оформления интерьеров. Оба видели свое призвание не только в собственном творчестве. Судьбы обоих складывались непросто на фоне трагических страниц в истории нашей страны. Через пространство мастерской, ставшей домом для каждого из них, художники находились в заочном диалоге», — говорится в сообщении организаторов.

Посетители выставки увидят обращенную к литературе графику двух выпускниц Академии художеств: серию Екатерины Федоткиной, вдохновленную романом «Посторонний» Альбера Камю, а также офорты Екатерины Крыловой по мотивам «Колымских рассказов» Варлама Шаламова. Специально для экспозиции также созданы две инсталляции, интегрированные в архитектуру мастерской Липгарта–Соколова.

Помимо экскурсий запланированы встречи с кураторами проекта — Дарьей Евсеевой и Алексеем Крыловым. Организаторами выступили «Литфонд», АНО «КультПросвет» и журнал «Наше наследие».

В прошлом месяце стало известно, что мастерская Липгарта–Соколова выставлена на аукцион за 80 млн рублей. Торги запланированы на 18 апреля. Подробнее об этой квартире и ее владельцах в разные эпохи, читайте в большом интервью Собака.ru с главной хранительницей пространства Дарьей Евсеевой.

