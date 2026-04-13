Эксклюзив! Издательский дом «Поляндрия» рассказал, когда откроет культурно-выставочное пространство на Петроградской стороне

Дарина Якунина

главный редактор и основательница издательского дома «Поляндрия»

Сейчас заканчиваются фасадные работы. У нас грандиозные замыслы — чем наполнить это пространство, помимо книг и теплого настроения. Пока не хочется опережать события: впереди еще долгий путь внутренних работ и отделки. Дизайн-проект мы будем делать с архитектурным бюро Le Atelier. Надеюсь, что к осени уже сможем поделиться красивыми картинками.

А пока ведем переговоры с разными городскими институциями, чтобы в нашем домике было много встреч, музыки, концертов, поп-ап-выставок, галерей искусств, книжных клубов и кинопоказов. Мне кажется, что у нас получается что-то особенное. Но откроем двери не раньше начала 2028 года.