Эксклюзив! Издательский дом «Поляндрия» рассказал, когда откроет культурно-выставочное пространство на Петроградской стороне

Открытие культурно-выставочного пространства «Поляндрии» на Петроградской стороне состоится не раньше начала 2028 года, сообщила Собака.ru главный редактор и основательница издательского дома Дарина Якунина (лауреат премии «ТОП50. Самые знаменитые люди Петербурга» — 2022). По ее словам, первый этап работ, связанный с реконструкцией внешнего облика исторического здания на улице Лизы Чайкиной, почти завершен. Впереди — внутренняя отделка помещений.
С фасадов будущего филиала уже снимают строительные леса. Следующий этап — разработка дизайн-проекта интерьеров, которой займется архитектурное бюро Le Atelier.
Дарина Якунина
главный редактор и основательница издательского дома «Поляндрия»
Сейчас заканчиваются фасадные работы. У нас грандиозные замыслы — чем наполнить это пространство, помимо книг и теплого настроения. Пока не хочется опережать события: впереди еще долгий путь внутренних работ и отделки. Дизайн-проект мы будем делать с архитектурным бюро Le Atelier. Надеюсь, что к осени уже сможем поделиться красивыми картинками.
А пока ведем переговоры с разными городскими институциями, чтобы в нашем домике было много встреч, музыки, концертов, поп-ап-выставок, галерей искусств, книжных клубов и кинопоказов. Мне кажется, что у нас получается что-то особенное. Но откроем двери не раньше начала 2028 года.
Собака.ru рассказывала, что проектом культурно-выставочного пространства занималось «Архитектурное бюро 11» во главе с Анной Дельгядо и Натальей Бункиной. При его разработке они учли не только особенности самого здания, но и особенности окружающей его застройки.
Анна Дельгядо
соосновательница «Архитектурного бюро 11»
Бюро 11 — это маленькая команда единомышленников, объединённая чувством архитектурного такта, любовью к Петербургу и руинам. Мы работаем с городской археологией. В основе всех наших проектов лежат культурные слои: история места, чертежи, документы, окружение. Они задают необходимый контекст. Иногда мы проектируем дверную ручку для любимого бара, иногда придумываем реконструкцию промышленного здания, иногда вешаем люстру под мостом — и то, и другое, и третье нас одинаково захватывает.
Проектирование на Петроградской — суперответственная задача. Мы постарались учесть особенности архитектуры северного модерна и взяли за основу концепции фрагменты кладки и расстекловку окон соседних домов. Здание имеет свободный угол проезда во внутренний двор, и мы скруглили его по тому же принципу, что и углы кварталов в этой части города. Для отделки фасадов нам показалось уместным использовать кирпич — характерный для промышленной архитектуры материал, который активно применялся при строительстве соседней фабрики Кирхнера. Сейчас мы усиленно работаем над точностью реализации.
«Поляндрия» анонсировала открытие культурно-выставочного пространства в прошлом году. Местом для нового дома был выбран бывший склад фабрики «Светоч» на улице Лизы Чайкиной. Согласование реконструкции исторического здания длилось около пяти лет. После завершения работ по этому адресу будут проходить литературные, музыкальные и киновечера, а также заработает книжный магазин Letters StP (еще один книжный магазин издательского дома уже работает на Большой Зелениной улице).
