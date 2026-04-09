Реставрация Дворцовой набережной стартует уже завтра! Движение на ней ограничат до октября

Ремонт дороги от Эрмитажного до Дворцового моста начинается 10 апреля. Перекрытия будут проходить в несколько этапов: со дня старта реставрации по 26 мая и с 1 июля по 15 октября. В эти же даты движение транспорта запретят на набережной реки Фонтанки от улицы Чайковского до Прачечного моста.

За реставрацию улицы отвечает «Мостотрест». Так как Дворцовая набережная — популярное место у горожан и туристов, предприятие обещает спланировать работы так, чтобы причалы расположенного здесь речного транспорта были доступны все лето.

Во время реставрации на участке длиной 422,1 погонных метра специалисты переложат гранитные плиты тротуара и мощение, восстановят парапеты, карнизы, скамьи, стенку и ступени спусков, а также очистят все элементы с расшивкой швов.

Работы выполняет компания «Возрождение», ее возглавляет Михаил Клобертанс. Изначально ремонт оценили в 99 млн рублей, однако подрядчик согласился его выполнить за 93 млн.

Компания регулярно исполняет госконтракты. По данным РБК, в 2025 году их сумма превысила 15,3 млрд руб. В апреле прошлого года «Возрождение» стало единственным участником и победителем в конкурсе на строительство набережной Макарова с мостом через Смоленку за 9,7 млрд рублей. Компания также выполняет работы для СПб ГБУ «Мостотрест» по замене асфальта в ряде районов Петербурга.

