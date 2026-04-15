«В России таких проектов еще не было!» Директор Музея археологии — о новых экспозициях на Охте, подъеме корабля со дна Финского залива и раскопках на Заячьем острове

В Петербурге появится новый музей! Это будет отдельно стоящее здание на Свердловской набережной, где покажут находки с раскопок посада шведского города Ниен. Еще одну экспозицию откроют по соседству — на территории будущего общественно-делового пространства «Газпром нефти» — и посвятят истории Охтинского мыса. Это еще не всё! Уже летом внутри Меншикова бастиона Петропавловской крепости возобновят изучение первого укрепления Заячьего острова, которое потом сделают главным экспонатом постоянной выставки об основании цитадели. Подробнее об этих планах читайте в эксклюзивном интервью Собака.ru c директором Музея археологии Петербурга Ярославой Былинкиной.
Директор Музея археологии Петербурга Ярослава Былинкина
Музей археологии Петербурга планируют разместить в Меншиковом бастионе. Почему именно там?
Ответить на этот вопрос лучше одной фразой, которой можно прокомментировать примерно всё в Петербурге: «Так исторически сложилось». У Петропавловской крепости шесть бастионов, и у каждого из них своя судьба: один еще засыпан, другой только раскрыт, а третий уже приспособлен под современное использование. Меншиков — тут скрывать нечего — проблемный бастион. Однако, когда встал вопрос о создании Музея археологии Петербурга, мы подумали именно о нем.
В 2012 году внутри Меншикова бастиона сняли бетонную стяжку 1970-х годов с желобами для отвода воды, которая была залита для сохранения кирпичных стен. Под ней обнаружили дерево-земляной вал, который был возведен летом 1703 года и предшествовал дошедшей до нас Петропавловской крепости. По сути, это первый вариант укрепления на Заячьем острове. Ученые знали о его существовании, но четких данных о том, сохранился он или нет, у них не было.
После этого открытия развернулись раскопки, которые продлились несколько сезонов, но были приостановлены по ряду причин. В 2019-м, когда я пришла в Меншиков бастион еще как сотрудник администрации города, выяснилось, что дерево-земляной вал разрушается, хотя все эти годы был укрыт геотекстилем. Нужно было срочно придумать, как его сохранить. Однако после консультации с коллегами из Института истории материальной культуры Российской академии наук (ИИМК РАН) стало понятно, что готовой методики нет.
Поиски решения этой проблемы заняли около полутора лет, но ни к чему не привели: рекомендации специалистов для столь масштабного объекта не работают. Если небольшой фрагмент дерево-земляного вала можно пропитать, укрепить и сохранить, то здесь речь идет о тысячах квадратных метров. В итоге мы выбрали путь планомерного изучения совместно с ИИМК РАН. За два сезона — этот и следующий — мы послойно зачистим и оцифруем этот объект, а также извлечем находки (в том числе деревянные конструкции), которые и лягут в основу постоянной экспозиции Музея археологии Петербурга в Меншиковом бастионе.
Концепция приспособления Меншикова бастиона под Музей истории Петербурга от «Студии 44» еще актуальна?
Концепция актуальна, но концепция — это одно, а ее реализация — другое, поэтому впоследствии она может быть доработана исходя из реальности.
Мы по-прежнему планируем разделить внутреннее пространство на две зоны — теплую и холодную. В теплой разместим те самые находки, которые обнаружим в ходе предстоящих раскопок, а также оставим небольшой объем дерево-земляного вала. С эстетической точки зрения это просто насыпь, которая, возможно, не вызовет вау-эффекта у посетителей. Однако она является важным символом Петербурга. По преданию, в ее создании участвовали сам Петр I и первый губернатор города Александр Меншиков. Пока непонятно, как именно будет организовано сохранение этого фрагмента — возможно, он будет находиться под колпаком. В свою очередь, холодная зона позволит полюбоваться архитектурой бастиона как историческим элементом дошедшей до нас Петропавловской крепости.
Сейчас меняем крышу Меншикова бастиона — ранее установленная была временной и пришла в негодность. Это обеспечит сохранность самого вала, а также создаст безопасное пространство для археологов. За раскопками последует инженерное обследование, которое запланировано на 2027–2028 годы. Только после этого мы приступим к разработке рабочей документации и непосредственно к реконструкции.
То есть открытия музея ждать не раньше 2030 года?
В 2030 году мы планируем закончить приспособление прилегающих к Меншикову бастиону куртин. Концепция предусматривает, что в одной из них будут размещены временные выставки и детский центр, а в другой — администрация нашего музея.
В Смольном анонсировали создание археологической экспозиции на территории Охты. Какое отношение она имеет к вашему музею?
Это будет отдельно стоящее здание на Свердловской набережной у гостиницы «Охтинская». Здесь находился посад шведского города Ниен. В 2023–2025 годах на этой территории были проведены раскопки. Все находки, а это 35 тысяч единиц, скоро поступят в наши фонды из ИИМК РАН. Именно их удастся увидеть в рамках этой экспозиции.
Об археологии Петербурга и Северо-Запада можно рассказывать много, а выставочных площадей в Меншиковом бастионе мало. Поэтому в Петропавловской крепости мы сделаем упор на медиаинсталляции — там высоченные стены и потолки, которые как раз идеально для этого подходят. А на Охте у нас будет музейный комплекс примерно на 10 тысяч квадратных метров, где мы сможем показать наши коллекции в полной красе. Его проект планируем подготовить к концу этого года.
Помимо экспозиционной части мы также хотим разместить там реставрационный центр — вроде того, что есть у Эрмитажа на Старой Деревне. Причем нам бы хотелось, чтобы он решал задачи не только классической археологии, но и подводной. Если уже строить такое серьезное сооружение, почему бы не поставить перед собой амбициозную цель и не поднять со дна Финского залива корабль. Такими проектами занимается Центр подводных исследований Русского географического общества (ЦПИ РГО), который предварительно согласился принять участие в грандиозной затее.
Земельный участок у гостиницы «Охтинская» на Свердловской набережной, где появится музейный комплекс с реставрационными мастерскими
Сейчас мы размышляем, с какого объекта можно начать. Специалисты ЦПИ РГО постоянно изучают акваторию и знают, что и где лежит. Нам хочется, чтобы объект мэтчился с историей Охты и был связан с Петром I, взятием Ниеншанца, строительством русского флота. А реставрационный центр мог бы принимать такие объекты и включать инфраструктуру, необходимую для их реставрации.
Примеров по миру уже масса. Среди них — «Ваза», единственный в мире сохранившийся парусный корабль начала XVII века, который экспонируется в одноименном музее в Стокгольме. В России таких проектов еще не было. Это сумасшедшие инвестиции, поэтому мы в поисках инвесторов.
Еще одна археологическая экспозиция запланирована непосредственно на мысе, где построят общественно-деловой центр «Газпром нефти». Это примерно полторы тысячи квадратных метров открытых и закрытых выставочных площадей, которые тоже будут посвящены истории Охты. Мы также будем участвовать в их наполнении: из наших фондов и фондов других музеев. После раскопок находки с этой территории были переданы в Кунсткамеру и Эрмитаж, когда Музея археологии Петербурга еще даже не существовало, но их можно запрашивать на временное экспонирование — этим путем мы и пойдем.
Какие выставки Музея археологии Петербурга уже доступны и где их посмотреть?
Мы работаем в формате временных выставок, но стараемся делать их длительными — не меньше чем на год. Первой такой выставкой была «Археология Петербурга: начало», которая прошла в 2023-м и была посвящена раскопкам в Таможенном переулке под руководством Александра Грача. Впервые за 70 лет мы показали предметы, которые были обнаружены по этому адресу в середине XX века, поместив их в витрины, имитирующие траншеи. Следующий проект рассказывал о дерево-земляном вале Меншикова бастиона: как его обнаружили, что уже изучено и что планируется дальше.
До декабря этого года в Невской куртине работает выставка «Воображая крепость», созданная при участии стороннего куратора Ксении Диодоровой. Здесь мы попробовали более экспериментальный формат: это антропологический взгляд на прошлое и настоящее Петропавловской крепости. В основе — интервью с сотрудниками музея и людьми, которые раньше жили на ее территории. Мы объединили в одних витринах археологические и современные предметы и сопроводили видео, созданными с помощью искусственного интеллекта, которые погружают зрителя в контекст их бытования. Каждый ролик также включает аудиодорожку с комментариями археологов.
Осенью мы откроем выставку, посвященную комендантскому кладбищу — очень нестандартной теме жизни и смерти внутри Петропавловской крепости. Это уникальный некрополь, аналогов которому практически нет. Мы расскажем о нем с точки зрения археологии и реставрации, а также в целом об особенностях работы с захоронениями. В центре повествования окажется история первого коменданта Романа Брюса: его прижизненных изображений не сохранилось, но на основе черепа была создана реконструкция. По ней уже выполнен скульптурный бюст — он впервые появится именно на этой выставке.
Беседовала: Инна Метелькова
Рендер на обложке создан петербургским бюро «Студия 44»
Комментарии (0)