«В России таких проектов еще не было!» Директор Музея археологии — о новых экспозициях на Охте, подъеме корабля со дна Финского залива и раскопках на Заячьем острове

Музей археологии Петербурга планируют разместить в Меншиковом бастионе. Почему именно там?

Ответить на этот вопрос лучше одной фразой, которой можно прокомментировать примерно всё в Петербурге: «Так исторически сложилось». У Петропавловской крепости шесть бастионов, и у каждого из них своя судьба: один еще засыпан, другой только раскрыт, а третий уже приспособлен под современное использование. Меншиков — тут скрывать нечего — проблемный бастион. Однако, когда встал вопрос о создании Музея археологии Петербурга, мы подумали именно о нем.

В 2012 году внутри Меншикова бастиона сняли бетонную стяжку 1970-х годов с желобами для отвода воды, которая была залита для сохранения кирпичных стен. Под ней обнаружили дерево-земляной вал, который был возведен летом 1703 года и предшествовал дошедшей до нас Петропавловской крепости. По сути, это первый вариант укрепления на Заячьем острове. Ученые знали о его существовании, но четких данных о том, сохранился он или нет, у них не было.

После этого открытия развернулись раскопки, которые продлились несколько сезонов, но были приостановлены по ряду причин. В 2019-м, когда я пришла в Меншиков бастион еще как сотрудник администрации города, выяснилось, что дерево-земляной вал разрушается, хотя все эти годы был укрыт геотекстилем. Нужно было срочно придумать, как его сохранить. Однако после консультации с коллегами из Института истории материальной культуры Российской академии наук (ИИМК РАН) стало понятно, что готовой методики нет.

Поиски решения этой проблемы заняли около полутора лет, но ни к чему не привели: рекомендации специалистов для столь масштабного объекта не работают. Если небольшой фрагмент дерево-земляного вала можно пропитать, укрепить и сохранить, то здесь речь идет о тысячах квадратных метров. В итоге мы выбрали путь планомерного изучения совместно с ИИМК РАН. За два сезона — этот и следующий — мы послойно зачистим и оцифруем этот объект, а также извлечем находки (в том числе деревянные конструкции), которые и лягут в основу постоянной экспозиции Музея археологии Петербурга в Меншиковом бастионе.