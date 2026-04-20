Эксклюзив! «Антон тут рядом» запускает первый ресурсный центр в Петербурге. Главное об открытии

С началом учебного года консультационная служба запустит также первые занятия для аутичных детей: коммуникативные группы, прикладной анализ поведения, сенсорная интеграция, обучение альтернативной и дополнительной коммуникации и адаптивная физическая культура.

В работе над проектом «Дома на Заозерной улице» и его воплощением в жизнь фонду помогают несколько команд архитекторов: NOWADAYS office, студия KIDZ и VEA Kollektiv. Они отметили, что создание в ресурсном центре атмосферы «дома» было важной частью проекта. Об этом же говорит и его директор: «Для многих аутичных детей важно ощущение предсказуемости, безопасности и снижения сенсорной нагрузки. Поэтому “как дома” для нас — это не про декор, а про состояние, в котором можно выдохнуть».