Эксклюзив! «Антон тут рядом» запускает первый ресурсный центр в Петербурге. Главное об открытии

Ресурсный центр на Заозерной улице, 4 открывается в техническом режиме: его помещения будут запускать постепенно. К работе готово пространство консультационной службы, рассказали Собака.ru в пресс-службе фонда. С 20 апреля на этой площадке будут проводить встречи с родителями аутичных детей и взрослых, но полностью она заработает летом. Открытие самого ресурсного центра запланировано на начало осени.
Всего в ресурсном центре, который получил название «Дом на Заозерной улице», будет три помещения для разных программ, рассказала его директор Полина Толстова. К сентябрю будут готовы зал для активных занятий — адаптивной физической культуры и сенсорной интеграции — и кабинеты для индивидуальной и групповой работы с детьми.
Полина Толстова
Директор ресурсного центра «Антон тут рядом»
Сейчас мы буквально «собираем» пространство заново: зачищаем подвалы, укрепляем стены, убираем лишние перекрытия и строим новые. К августу планируем завершить косметический этап, и команда начнет обживать центр. Специалисты будут настраивать кабинеты под детей и их увлечения: продумывать визуальные расписания, адаптировать среду под индивидуальные особенности, тестировать маршруты. Параллельно мы готовим программу открытых событий на сентябрь и октябрь — хотим не просто открыть двери, а познакомиться с районом и соседями. Планируем экскурсии, лекции и дискуссии — чтобы центр сразу стал частью городской жизни.
С началом учебного года консультационная служба запустит также первые занятия для аутичных детей: коммуникативные группы, прикладной анализ поведения, сенсорная интеграция, обучение альтернативной и дополнительной коммуникации и адаптивная физическая культура.
В работе над проектом «Дома на Заозерной улице» и его воплощением в жизнь фонду помогают несколько команд архитекторов: NOWADAYS office, студия KIDZ и VEA Kollektiv. Они отметили, что создание в ресурсном центре атмосферы «дома» было важной частью проекта. Об этом же говорит и его директор: «Для многих аутичных детей важно ощущение предсказуемости, безопасности и снижения сенсорной нагрузки. Поэтому “как дома” для нас — это не про декор, а про состояние, в котором можно выдохнуть».
Наталья Масталерж и Ольга Вахрамеева
Архитекторы NOWADAYS office, отвечавшей за создании концепции ресурсного центра
Интерьер консультационной службы «Антон тут рядом» во многом вдохновлен образами знакомых каждому жилых пространств, но здесь их привычные черты обретают новую ценность. Картина на стене, кресло с торшером, полки для чашек, ковер на полу, милые сердцу дверные ручки — воспроизведение этих образов помогает простыми средствами создать место, куда хочется возвращаться не только благодаря людям, но и пространству. Мы стремились «расширить» помещение, используя принцип «комнат в комнате» и цветовое зонирование, где яркая плитка и тепло-розовые стены создают уютную и запоминающуюся атмосферу.
При создании пространства команда сделала акцент на мягком рассеянном освещении с возможностью регулировки, четком зонировании без проходных комнат для снижения тревожности, а также предусмотрела тихие комнаты для восстановления при сенсорной перегрузке, отметила Полина Толстова.
Виктор Ауров
Со-основатель VEA Kollektiv, отвечавшей за реализацию архитектурной концепции
Наша задача была в том, чтобы помещение ресурсного центра получилось максимально функциональным, уютным и по-настоящему домашним. Этого удалось добиться за счет правильного баланса при подборе отделочных материалов и декора: нежные, пастельные тона, которые мы использовали при покраске стен, в мебели, напольной плитке — служат фоном для точечных ярких акцентов: мебельные ручки, керамика на полках, картины на стенах — все это формирует тот образ, который вызывает желание проводить здесь как можно больше времени.
В центре стремились к визуальной чистоте с использованием спокойных цветов и минимального декора. В каждой комнате есть зоны для индивидуального расписания, адаптируемого под посетителей. На входе также доступны шумоподавляющие наушники и антистресс-предметы, которые помогают лучше справляться с нагрузкой. «Такие мелочи на практике оказываются очень важными», — объяснила директор ресурсного центра.
Егор Богомолов и Мария Соболева
Студия KIDZ, отвечавшая за подготовку архитектурной концепции
Создавая этот интерьер, мы стремились найти баланс между функциональностью и тем, как пространство ощущается — важно было, чтобы оно не только работало, но и вызывало отклик. Мы много внимания уделили планировке и мебели, продумывая их через реальные сценарии повседневной жизни, чтобы среда была удобной и естественной для человека. Арт-объекты стали завершающим слоем: через них мы добавили в интерьер индивидуальность и живое присутствие авторов, благодаря чему пространство приобрело свой характер и внутреннюю глубину.
Полина Толстова
Директор ресурсного центра «Антон тут рядом»
Еще один важный слой «домашности» — это быт. В центре есть самые обычные вещи: кухня, стиральная машина, шкафы с одеждой. Здесь можно безопасно учиться повседневным действиям — разогреть еду, включить чайник, настроить воду, разобрать вещи — с поддержкой тьютора. Это про простые, но очень значимые шаги к самостоятельности.
Часть решений при создании пространства пришлось пересмотреть. Так, центр отказался от внутренних световых окон и систем индивидуального климат-контроля из-за высокой стоимости, рассказала Полина Толстова. По ее словам, фонду не согласовали внутренние и внешние пандусы, однако команда все же нашла альтернативные решения и постаралась учесть различные сценарии доступности для людей с инвалидностью.
Ресурсный центр «Дом на Заозерной улице» станет первым местом в Петербурге, где дети с аутизмом смогут бесплатно получать поддержку, а их родители — знания об аутизме и психологическую помощь. За год он сможет оказать помощь тысячам семей.
Елена Фильберт
Директор фонда «Антон тут рядом»
Ресурсный центр, который мы смогли начать строить благодаря проекту «Курс добра» от Т-Банка — это не просто элемент, это огромный и основной фрагмент общей картины, без которого невозможна вся система помощи. На новой площадке появится место, где дети и взрослые с аутизмом, а также их близкие смогут получить поддержку специалистов: консультации юристов и социальных работников, психологическую помощь и образовательные услуги, адресные программы интенсивной поддержки и силу сообщества.
Помещение на Заозерной улице «Антон тут рядом» получил в 2020 году, но из-за периода экономической турбулентности нескольких следующих лет фонд отложил ремонт и переезд. В 2024 году организация вернулась к идее проекта, однако при подготовке фандрайзинговой кампании команда обнаружила серьезные повреждения в здании — пол провалился в фундамент. После этого последовали согласования с городскими властями и сбор необходимых для начала работ документов. В октябре 2025 года фонду удалось собрать более 80 млн рублей на открытие первого в Петербурге ресурсного центра.
Фонд помощи людям с аутизмом «Антон тут рядом» основала режиссер Любовь Аркус в Петербурге в 2013 году. Сейчас организация включает несколько площадок и 14 программ для детей, подростков и взрослых с аутизмом, а также образовательные курсы для родителей. Кроме того, фонд развивает программу обучения врачей из разных городов России.
