Мастерскую хранителя Эрмитажа и придворного художника Николая II продали на торгах «Литфонда» за 80 млн рублей

Сумма продажи составила 80 млн рублей. Торги оказались успешны вопреки «высокой волатильности и стагнации на рынке вторичной недвижимости», говорит глава аукционного дома Сергей Бурмистров. По его словам, покупателя нашли в максимально сжатые сроки.

Липгарт был известен в Российской империи прежде всего как портретист и декоратор, создавший, в частности, галерею портретов Николай II. Его росписи сохранились в Мраморном дворце, дворце великого князя Алексея Александровича, особняке Дервиза и театре Юсуповского дворца, а также на занавесе Эрмитажного театра.

До революции весь доходный дом принадлежал Липгарту и был построен по его заказу. История здания в его современном виде началась в 1905 году, когда художник привлек к проекту архитектора Василия Шауба. Уже в 1906 году было возведено роскошное здание в стиле модерн, в котором располагались квартира и мастерская владельца. После революции Липгарт остался в России и продолжил работу в Эрмитаже.

За более чем столетнюю историю интерьеры пространства сменились с неоклассики времен Липгарта на модернистские решения 1960-х годов. Пространство, выходящее своими окнами на Австрийскую площадь и Каменноостровский проспект, включает в себя большой колонный зал, бельведер, овальный кабинет и уединенную башню с круглыми окнами, являющуюся архитектурной доминантой площади. При этом мастерская сохранила историческое расположение всех основных помещений, что делает ее подлинным памятником художественной среды начала XX века, отмечают в «Литфонде».

