Реконструкцией Думской под общественное пространство уже в этом году займется Смольный

Соответствующий проект одобрил глава города Александр Беглов, сообщил в интервью «Фонтанке» вице-губернатор Кирилл Поляков. По его словам, сейчас власти работают тем, чтобы «появились нормальные пользователи в тех помещениях, которые принадлежат городу».

Konstantin Lenkov / Shutterstock.com

Решение по трансформации улицы в пешеходную зону уже разработано, говорит вице-губернатор. Беглов сделал ряд замечаний, некоторые из них касаются инфраструктуры для маломобильных горожан.

Проект планировки территории на Думской, Перинной улицах, части улицы Ломоносова и набережной канала Грибоедова подготовят к 17 сентября этого года. Основным инвестором работ выступает владелец «Перинных рядов» Феликс Длин.

Ночная жизнь на одной из самых громких улиц Петербурга остановилась в весной 2023 года. Тогда следком опечатал два десятка баров на Думской и десять на Ломоносова. Это произошло в рамках уголовного дела о продаже алкоголя несовершеннолетним. В июне того же года власти представили первую концепцию преобразования питейного кластера в пространство для семейного досуга. Оно будет состоять из кафе и ресторанов, а также зон отдыха с озеленением, качелями и детскими площадками. Обновленную концепцию обещали подготовить к концу 2025 года.

