Мастерскую хранителя Эрмитажа и придворного художника Николая II выставят на торги «Литфонда»

Четырехуровневая квартира с планировкой, задуманной самим портретистом Липгартом, выходит окнами на Австрийскую площадь и Каменноостровский проспект.
Интерьер мастерской на Каменноостровском проспекте, 16 в позднесоветский период
18 апреля аукционный дом «Литфонд» выставит на онлайн-торги четырехуровневую мастерскую на Каменноостровском проспекте, которая принадлежала придворному художнику императора Николая II, хранителю коллекции Эрмитажа Эрнесту Карловичу фон Липгарту. В пространстве сохранили историческую планировку. Стартовая цена лота — 80 миллионов рублей.
Эрнест Карлович Липгарт родился в 1847 году в Дерпте. Сын искусствоведа и коллекционера, он учился в флорентийской Академии искусств и у немецкого живописца Франца фон Ленбаха. С 1873 по 1886 год Липгарт жил в Париже, где писал портреты знаменитых современников. В 1886-м живописец переехал в Петербург.
В Российской империи Липгарт был известен прежде всего как портретист и декоратор, создавший, в частности, галерею портретов Николая II. Его росписи сохранились в Мраморном дворце, дворце великого князя Алексея Александровича, особняке Дервиза и театре Юсуповского дворца, а также на занавесе Эрмитажного театра.
С 1906 года художник состоял на службе в Императорском Эрмитаже. Липгарт отвечал за пополнение музейного собрания Эрмитажа, а также атрибутировал полотна «Мадонна с цветком» («Мадонна Бенуа») Леонардо да Винчи, произведения Джованни Баттиста Тьеполо, Эль Греко, Пьетро Перуджино и Тициана.
До революции весь дом № 16 на Каменноостровском проспекте принадлежал Липгарту и был построен по его заказу. История здания в его современном виде началась в 1905 году: художник привлек к проекту архитектора Василия Шауба. Уже через год возвели дом в стиле модерн, в котором располагались квартира и мастерская владельца. После революции Липгарт остался в России и продолжил работу в Эрмитаже. Мастера не стало в 1932-м.
Художественная история мастерской продолжилась и после Липгарта: позже там жил и работал плакатист Владимир Соколов. Его первую персональную выставку, намеченную на 22 июня 1941 года в Белостоке, уничтожили в первые часы войны вместе с более чем 200 работами. Вернувшись в Ленинград, Соколов добровольцем вступил в Балтийский флот, а после демобилизации в 1943 году возглавил ленинградское отделение издательства «Искусство».
Новый владелец мастерской стал автором плакатов и открыток периода блокады, включая работу, посвященную ее прорыву. В послевоенные годы создал цикл портретов таких фигур, как Че Гевара, Патрис Лумумба и Пабло Неруда.
За более чем столетнюю историю интерьеры пространства сменились с неоклассики времен Липгарта на модернистские решения 1960-х годов. Наследники сохранили планировку в практически не измененном виде с момента создания около 120 лет назад.
Мастерская выходит окнами на Австрийскую площадь и Каменноостровский проспект. Объект площадью 150 метров включает большой колонный зал, бельведер, овальный кабинет и уединенную башню с круглыми окнами — архитектурную доминанту площади.
Аукцион состоится 18 апреля в 19:00 онлайн. Заочные ставки принимают до 17:00 18 апреля.
18+
Комментарии (0)