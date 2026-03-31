Мастерскую хранителя Эрмитажа и придворного художника Николая II выставят на торги «Литфонда»

18 апреля аукционный дом «Литфонд» выставит на онлайн-торги четырехуровневую мастерскую на Каменноостровском проспекте, которая принадлежала придворному художнику императора Николая II, хранителю коллекции Эрмитажа Эрнесту Карловичу фон Липгарту. В пространстве сохранили историческую планировку. Стартовая цена лота — 80 миллионов рублей.

Эрнест Карлович Липгарт родился в 1847 году в Дерпте. Сын искусствоведа и коллекционера, он учился в флорентийской Академии искусств и у немецкого живописца Франца фон Ленбаха. С 1873 по 1886 год Липгарт жил в Париже, где писал портреты знаменитых современников. В 1886-м живописец переехал в Петербург.

В Российской империи Липгарт был известен прежде всего как портретист и декоратор, создавший, в частности, галерею портретов Николая II. Его росписи сохранились в Мраморном дворце, дворце великого князя Алексея Александровича, особняке Дервиза и театре Юсуповского дворца, а также на занавесе Эрмитажного театра.

С 1906 года художник состоял на службе в Императорском Эрмитаже. Липгарт отвечал за пополнение музейного собрания Эрмитажа, а также атрибутировал полотна «Мадонна с цветком» («Мадонна Бенуа») Леонардо да Винчи, произведения Джованни Баттиста Тьеполо, Эль Греко, Пьетро Перуджино и Тициана.