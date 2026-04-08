Впервые за 120 лет мастерскую придворного художника Николая II откроют (и продадут!) в центре Петербурга. Собака.ru показывает и рассказывает ее историю

Как эта квартира появилась в вашей жизни?

Для меня это особенное пространство. Я знакома с мастерской Владимира Максимовича Соколова с детства. Винтовая лестница, высокая башня, везде картины, кисти, книги, какие-то удивительные вещи — почти сказочный мир.

Владимир Максимович жил здесь со своей супругой, Лилией Викентьевной. Он ушел из жизни в 1991 году, а ее не стало в 1993-м. Эти два года без него были для нее очень непростыми: она старалась держаться — например, продавала работы и книги мужа, чтобы сохранять независимость.

С этой семьей моих родителей связывала выросшая из профессионального знакомства многолетняя дружба — разница в возрасте не помешала. Детей у Соколовых не было, поэтому после смерти Владимира Максимовича родители поддерживали Лилию Викентьевну, помогали ей.

В итоге всё наследие художника оказалось у нас на сохранении. Для меня это прежде всего культурное достояние, которое важно не только в контексте его биографии, но и как часть истории города и страны.