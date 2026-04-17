От Эмира Бухарского до барабанщика группы «Кино»: 6 исторических квартир Петербурга, в которые можно попасть с экскурсией

В соцсетях больше недели вирусятся фото и видео мастерской Эрнеста фон Липгарта на Австрийской площади, которую открыли в преддверии продажи для проведения временной выставки. Собака.ru побывала в ней в числе первых посетителей и рассказала ее историю здесь. Это не единственная квартира в Петербурге, где проводят экскурсии и другие события в исторических интерьерах. Вот еще пять адресов: от культурной гостиной в доме Эмира Бухарского до частного музей барабанщика группы «Кино».
Мастерская Эрнеста фон Липгарта
Адрес: Каменноостровский проспект, 16
В начале XX века четырехуровневая квартира, как и весь доходный дом, принадлежала барону Эрнесту Карловичу фон Липгарту — придворному живописцу Николая II. В советское время ею владел еще один творец — мастер графики Владимир Соколов, известный серией работ «Мир нужен всем».
В марте этого года экс-студию выставили на торги со стартовой стоимостью 80 млн рублей. В преддверии продажи ее хранительница Дарья Евсеева открыла временную выставку двух выпускниц Академии художеств «Никакой провокации — только зависть облакам», чтобы уникальное пространство стало доступно для широкой публики.
Гостиная дома Эмира Бухарского
Адрес: Каменноостровский проспект, 44б
Здание по этому адресу построено более 100 лет назад по проекту архитектора Степана Кричинского для Сеида Мир Мухаммеда Алима-хана. В самой квартире в разное время жили черкесский князь Авенир Чемерзин, имя которого известно благодаря изобретению бронежилета, начальник Адмиралтейского судостроительного завода Александр Моисеев и другие известные петербуржцы. Сейчас несколько комнат принадлежит Марии и Вячеславу Гедуевым, которые превратили это место в камерное пространство с эксклюзивными мероприятиями.
В марте этого года в гостиной и еще нескольких локациях дома Эмира Бухарского прошел фестиваль, посвященный зданию и его истории: с лекциями, экскурсиями и мастер-классами. Для тех, кто не успел на нем побывать, организаторы добавили дополнительные даты для визитов в апреле. Также до конца месяца можно посетить фотовыставку «Скрытые хроники», живописную экспозицию «Гостиная в деталях» и арт-проект «Гедуевы. Персональные данные» в квартире, где когда-то размещалось управление Императорских железных дорог. В мае гостей ждут пленэры во дворе и архитектурные прогулки по окрестностям.
Квартира потомков Леонтия Бенуа
Адрес: 3-я линия В.О., 20
Леонтий Бенуа — петербургский архитектор, подаривший городу такие постройки, как Певческая капелла, Великокняжеская усыпальница Петропавловской крепости, выставочный корпус Русского музея и другие. Для своей семьи на рубеже XIX–XX веков он построил дом на Васильевском острове, где в наши дни живет его праправнучка Анастасия Олеговна, превратившая часть квартиры в музей.
Здесь можно пройтись по всем комнатам (гостиной, концертному залу и кабинету), посидеть у окна в кресле из мебельного гарнитура XIX века, полюбоваться акварельными пейзажами Альберта Бенуа и послушать классику в исполнении хозяйки, играющей на арфе, рояле и фисгармонии.
В рамах на стенах — живописные портреты и черно-белые фотографии предков, на полках — личные вещи представителей династии, а на столах — книги о знаменитом семействе. Каждая вторая вещь — подлинная, но гостям позволено ко всему прикоснуться. Экскурсия заканчивается за длинным столом, где можно обсудить увиденное за чашкой чая или кофе.
Квартира с альфрейными росписями
Адрес: улица Марата, 31
Авторский проект историка искусства, декоратора и коллекционера Елены Булгаковой-Лесковой. Квартира расположена в одном из первых зданий в стиле модерн в Петербурге — доходном доме купца Александра Барышникова. Помимо альфрейных росписей, найденных во время ремонта и восстановленных создательницей этого пространства, здесь хранится впечатляющее собрание винтажных и антикварных предметов разных эпох: от бельгийского кружева и стаффордширской керамики до бамбуковой мебели. Сюда можно попасть на лекции, мастер-классы по декору стола и постели или экскурсии.
Квартира в доме Стенбок-Фермор
Адрес: Звенигородская улица, 2/44
Это здание — еще один любопытный пример стиля модерн в Петербурге. Его построили в начале XX века для графини Марии Александровны, которая была потомком двух старинных родов Северной Европы — Стенбоков и Ферморов.
Архитектор Лев Шишко украсил дом множеством деталей. Чего только стоят печи, значительная часть которых — продукция финского завода «Або». Именно это предприятие выпускало «koivu-uuni», или печь-«березку», которая установлена в квартире.
Иногда в просторных комнатах с высокими потолками и эстетичным интерьером проходят частные мероприятия, но чаще всего их арендуют, чтобы пожить в обстановке прошлых эпох: с дубовым паркетом, который выдержал 120 лет использования, исторической фурнитурой на окнах и дверях, метлахской плиткой на полу и старинными предметами искусства и быта.
Квартира Георгия Гурьянова
Адрес: Литейный проспект, 38
Барабанщик группы «Кино» и главный денди Петербурга 1980-х, 1990-х и нулевых — это лишь малая часть ипостасей Георгия Гурьянова. В квартире по этому адресу он прожил последние 13 лет (его не стало в 2013-м. — Прим. ред.). Сам восстанавливал паркет, расчищал лепнину и реставрировал мебель, а также собирал необъятный архив, куда вошли фотографии, рукописи, произведения искусства и другие артефакты.
Теперь здесь музей, который еще на этапе создания стал лауреатом премии Собака.ru «Петербург будущего». Помимо личных вещей музыканта, в квартире представлены уникальные экспонаты, связанные с группой «Кино»: от эксклюзивных снимков и текстов песен до барабанной установки, которая мелькала в финальной сцене фильма «Асса», и легендарного Fender Squier, на котором играл Виктор Цой.
Особое место в квартире занимают картины Георгия Гурьянова, выполненные в разных техниках и датированные периодом с конца 1960-х до второй половины 2000-х. Это и законченные полотна, и карандашные эскизы, и детские рисунки. А еще — работы представителей петербургской и западной арт-сцены: Тимура Новикова, Кита Хэринга, Энди Уорхола и других.
Собака.ru благодарит за помощь в подготовке материала продюсера культурных проектов Екатерину Евстрапову, а также фотографа Сергея Артемьева.
