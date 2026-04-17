От Эмира Бухарского до барабанщика группы «Кино»: 6 исторических квартир Петербурга, в которые можно попасть с экскурсией

Мастерская Эрнеста фон Липгарта

Адрес: Каменноостровский проспект, 16

В начале XX века четырехуровневая квартира, как и весь доходный дом, принадлежала барону Эрнесту Карловичу фон Липгарту — придворному живописцу Николая II. В советское время ею владел еще один творец — мастер графики Владимир Соколов, известный серией работ «Мир нужен всем».

В марте этого года экс-студию выставили на торги со стартовой стоимостью 80 млн рублей. В преддверии продажи ее хранительница Дарья Евсеева открыла временную выставку двух выпускниц Академии художеств «Никакой провокации — только зависть облакам», чтобы уникальное пространство стало доступно для широкой публики.

