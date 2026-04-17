Сразу две археологические экспозиции появятся на территории Охты

Первую, как и планировалось, разместят на территории общественно-делового центра «Газпром нефти». Вторую — в отдельном стоящем здании по соседству — у гостиницы «Охтинская» на Свердловской набережной. Это будет музейный комплекс на 10 тысяч квадратных метров с реставрационными мастерскими, рассказала в интервью Собака.ru директор Музея археологии Петербурга Ярослава Былинкина.
Земельный участок у гостиницы «Охтинская» на Свердловской набережной, где появится музейный комплекс с реставрационными мастерскими
Выбор локации на Свердловской набережной связан с ее историей: здесь находился посад шведского города Ниен. «В 2023–2025 годах на этой территории были проведены раскопки. Все находки, а это 35 тысяч единиц, скоро поступят в наши фонды из ИИМК РАН. Именно их удастся увидеть в рамках этой экспозиции», — говорит директор учреждения.
Реставрационные мастерские будут решать задачи не только классической, но и подводной археологии, рассказала Былинкина.
Ярослава Былинкина
Директор Музея археологии Петербурга
Если уже строить такое серьезное сооружение, почему бы не поставить перед собой амбициозную цель и не поднять со дна Финского залива корабль. Такими проектами занимается Центр подводных исследований Русского географического общества (ЦПИ РГО), который предварительно согласился принять участие в грандиозной затее.
Другая археологическая экспозиция появится на мысе, где построят общественно-деловой центр «Газпром нефти». Ее концепцию Министерство культуры, правительство города и сама корпорация представили еще в 2021 году.
Это примерно полторы тысячи квадратных метров открытых и закрытых выставочных площадей, которые тоже будут посвящены истории Охты. Мы также будем участвовать в их наполнении: из наших фондов и фондов других музеев. После раскопок находки с этой территории были переданы в Кунсткамеру и Эрмитаж, когда Музея археологии Петербурга еще даже не существовало, но их можно запрашивать на временное экспонирование — этим путем мы и пойдем.
О строительстве пространства Музея археологии Петербурга у гостиницы «Охтинская» губернатор Александр Беглов рассказал в начале апреля.
Комментарии (0)