«Подобные "выходные" будут повторяться вновь и вновь, пока мы не включим голову»: Проценко — о введении нерабочих дней по COVID-19

Главврач городской клинической больницы №40 в московской Коммунарке:

Вчера мэр Москвы объявил о режиме выходного дня с 28 октября по 7 ноября, в регионах тоже начнутся длинные выходные. И многие стали планировать отдых, но тут всех спустили с небес на землю и сказали, что работать ничего развлекательного не будет, только самое необходимое для жизни: продукты там купить, лекарства. Выходные получаются как бы и невыходными, праздника не будет.

Ребята, вы серьезно? Вы не хотите понять, что эти 11 дней передышки в столице просто возможность сорвать несколько циклов заражений? Сегодня в красной зоне в больницах по всей стране идет самая настоящая война, посмотрите на количество свободных коек и многое встанет на свои места. Врачи пашут как двужильные, но вирус активен. Тому есть несколько объяснений, чуда не произошло, пандемия не испарилась, антиваксеры и прочие принципиальные борцы против элементарных мер безопасности вносят свой существенный вклад в развитие эпидситуации.

Сейчас без паузы никак нельзя. Тут альтернатив-то и нет: либо все массово идут вакцинироваться, либо так же массово начинают болеть и нарабатывать собственный иммунитет. При втором варианте все менее прогнозируемо и контролируемо, чем при первом. Да и в системе здравоохранения нашей страны невозможно абсолютно все имеющиеся койки сделать инфекционными.

Подобные «выходные» будут повторяться вновь и вновь, пока мы не наработаем коллективный иммунитет, пока не включим голову и не начнем с уважением относиться к окружающим нас людям: носить маски в общественных местах, не приходить на работу с симптомами ОРВИ. Мы уже потеряли слишком много времени!