«Подобные "выходные" будут повторяться вновь и вновь, пока мы не включим голову»: Проценко — о введении нерабочих дней по COVID-19

Нерабочие дни будут вводиться в России в целях предотвращения распространения коронавируса вновь и вновь, пока россияне «не включат голову и не начнут с уважением относиться к окружающим нас людям». Об этом заявил главврач городской клинической больницы №40 в московской Коммунарке Денис Проценко.
Денис Проценко
Главврач городской клинической больницы №40 в московской Коммунарке:
Вчера мэр Москвы объявил о режиме выходного дня с 28 октября по 7 ноября, в регионах тоже начнутся длинные выходные. И многие стали планировать отдых, но тут всех спустили с небес на землю и сказали, что работать ничего развлекательного не будет, только самое необходимое для жизни: продукты там купить, лекарства. Выходные получаются как бы и невыходными, праздника не будет.
Ребята, вы серьезно? Вы не хотите понять, что эти 11 дней передышки в столице просто возможность сорвать несколько циклов заражений? Сегодня в красной зоне в больницах по всей стране идет самая настоящая война, посмотрите на количество свободных коек и многое встанет на свои места. Врачи пашут как двужильные, но вирус активен. Тому есть несколько объяснений, чуда не произошло, пандемия не испарилась, антиваксеры и прочие принципиальные борцы против элементарных мер безопасности вносят свой существенный вклад в развитие эпидситуации.
Сейчас без паузы никак нельзя. Тут альтернатив-то и нет: либо все массово идут вакцинироваться, либо так же массово начинают болеть и нарабатывать собственный иммунитет. При втором варианте все менее прогнозируемо и контролируемо, чем при первом. Да и в системе здравоохранения нашей страны невозможно абсолютно все имеющиеся койки сделать инфекционными.
Подобные «выходные» будут повторяться вновь и вновь, пока мы не наработаем коллективный иммунитет, пока не включим голову и не начнем с уважением относиться к окружающим нас людям: носить маски в общественных местах, не приходить на работу с симптомами ОРВИ. Мы уже потеряли слишком много времени!
Число заболевших коронавирусом в России превысило 8 миллионов 131 тысячу, в Москве — 1 миллион 745 тысяч, в Петербурге — 676 тысяч, в мире — 242 миллиона человек. Сейчас в Петербурге прививают тремя вакцинами — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», которая поступила в город в мае 2021 года. Кроме того, теперь в Петербурге можно повторно привиться от коронавируса — ревакцинироваться советуют тем, кто уже привился более полугода назад.
Напомним, ранее власти Ленинградской области объявили о вводе QR-кодов в регионе. С 15 ноября они обретут статус пропуска, который потребуется для посещения театров, кино, бассейнов и фитнес-клубов. В Петербурге также вводят QR-коды для посещения мероприятий и общественных мест, а еще обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. Пускать непривитых от коронавируса петербуржцев в музеи, театры или рестораны по результатам ПЦР-тестов не будут. В Москве на полторы недели вводится локдаун, а в ноябре — обязательное использование QR-кодов.
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