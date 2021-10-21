В Москве на полторы недели вводится локдаун из-за распространения COVID-19

Напомним, ранее в Москве уже вводили ограничения по коронавирусу. Они будут действовать в течение четырех месяцев — это «домашний режим» для пожилых и обязательный перевод на «удаленку» 30% от общего числа сотрудников организаций.

В связи с введением домашнего режима с 8 ноября для пожилых москвичей в возрасте старше 60 лет и хронически больных граждан будет приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте. Блокировка социальных карт не коснется граждан, переболевших COVID-19 в течение последних 6 месяцев, либо прошедших вакцинацию. Разблокировка социальных карт будет проводиться сразу после вакцинации первым компонентом.

Кроме того, с 8 ноября в Москве вводится обязательное использование QR-кодов и защитных масок при проведении концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, спортивных и прочих мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек.

В Подмосковье с 28 октября по 7 ноября также приостанавливается доступ в рестораны, кафе, салоны красоты, фитнес-клубы, кинотеатры. Предельное число зрителей на спортивных, развлекательных и других мероприятиях с системой QR-кодов сокращается до 50 человек.