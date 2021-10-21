В Москве на полторы недели вводится локдаун из-за распространения COVID-19. С 28 октября по 7 ноября в столице будут работать только продовольственные магазины, аптеки, театры и музеи — их посещение будет возможно только при условии заполняемости помещений не более 50%, использования QR-кодов и защитных масок. Рассказываем обо всех новых ограничениях по коронавирусу в Москве.
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Нерабочие дни в Москве устанавливаются с 28 октября по 7 ноября 2021 года. В этот период:
- Приостановится работа всех предприятий и организаций на территории города Москвы.
- Приостанавливается работа предприятий и организаций сферы торговли, услуг, общественного питания, спорта, культуры, отдыха, развлечений, кинопоказа и других.
- Ресторанам и кафе будет запрещено принимать посетителей внутри помещений.
- Приостанавливается оказание государственных услуг в центрах «Мои документы» и помещениях органов власти города Москвы — за исключением срочных услуг по регистрации актов гражданского состояния.
- В детских садах и школах объявляются каникулы. Приостанавливается работа организаций дополнительного образования, спортивных школ, детских кружков и секций.
- Высшие и средние профессиональные учебные заведения могут проводить занятия исключительно в дистанционном режиме.
- Запрещается проведение массовых культурных, зрелищных, спортивных, рекламных, развлекательных и прочих мероприятий, за исключением мероприятий, проводимых по решению органов государственной власти, либо по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Москве.
Кто сможет продолжить работу?
- Медицинские организации продолжат оказывать плановую медицинскую помощь. Экстренная медицинская помощь сохраняется в полном объеме.
- Театры и музеи могут продолжать работу. Однако их посещение будет возможно только при условии заполняемости помещений не более 50%, использования QR-кодов и защитных масок.
- Организаций, обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других, деятельность которых не может быть прекращена.
- Магазины по продаже лекарств, продуктов питания и иных товаров первой необходимости.
- Рестораны и кафе могут работать на вынос и доставку готовых блюд.
- Дежурные группы в детских садах — они будут принимать дошкольников, которых не с кем оставить дома.
- Продажа товаров и оказание услуг дистанционным способом не ограничивается.
- Также не ограничивается работа корпоративных предприятий общественного питания и ресторанов в гостиницах при условии, что в них нет доступа посторонних лиц.
Напомним, ранее в Москве уже вводили ограничения по коронавирусу. Они будут действовать в течение четырех месяцев — это «домашний режим» для пожилых и обязательный перевод на «удаленку» 30% от общего числа сотрудников организаций.
В связи с введением домашнего режима с 8 ноября для пожилых москвичей в возрасте старше 60 лет и хронически больных граждан будет приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте. Блокировка социальных карт не коснется граждан, переболевших COVID-19 в течение последних 6 месяцев, либо прошедших вакцинацию. Разблокировка социальных карт будет проводиться сразу после вакцинации первым компонентом.
Кроме того, с 8 ноября в Москве вводится обязательное использование QR-кодов и защитных масок при проведении концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, спортивных и прочих мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек.
В Подмосковье с 28 октября по 7 ноября также приостанавливается доступ в рестораны, кафе, салоны красоты, фитнес-клубы, кинотеатры. Предельное число зрителей на спортивных, развлекательных и других мероприятиях с системой QR-кодов сокращается до 50 человек.
Ранее власти Ленинградской области объявили о вводе QR-кодов в регионе. С 15 ноября они обретут статус пропуска, который потребуется для посещения театров, кино, бассейнов и фитнес-клубов. В Петербурге также вводят QR-коды для посещения мероприятий и общественных мест, а еще обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. Пускать непривитых от коронавируса петербуржцев в музеи, театры или рестораны по результатам ПЦР-тестов не будут.
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