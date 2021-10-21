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В Москве на полторы недели вводится локдаун из-за распространения COVID-19

В Москве на полторы недели вводится локдаун из-за распространения COVID-19. С 28 октября по 7 ноября в столице будут работать только продовольственные магазины, аптеки, театры и музеи — их посещение будет возможно только при условии заполняемости помещений не более 50%, использования QR-кодов и защитных масок. Рассказываем обо всех новых ограничениях по коронавирусу в Москве. 

Фото: Shutterstock.com

Нерабочие дни в Москве устанавливаются с 28 октября по 7 ноября 2021 года. В этот период:

  • Приостановится работа всех предприятий и организаций на территории города Москвы.
  • Приостанавливается работа предприятий и организаций сферы торговли, услуг, общественного питания, спорта, культуры, отдыха, развлечений, кинопоказа и других.
  • Ресторанам и кафе будет запрещено принимать посетителей внутри помещений.
  • Приостанавливается оказание государственных услуг в центрах «Мои документы» и помещениях органов власти города Москвы — за исключением срочных услуг по регистрации актов гражданского состояния.
  • В детских садах и школах объявляются каникулы. Приостанавливается работа организаций дополнительного образования, спортивных школ, детских кружков и секций. 
  • Высшие и средние профессиональные учебные заведения могут проводить занятия исключительно в дистанционном режиме.
  • Запрещается проведение массовых культурных, зрелищных, спортивных, рекламных, развлекательных и прочих мероприятий, за исключением мероприятий, проводимых по решению органов государственной власти, либо по согласованию с Управлением Роспотребнадзора по Москве.

Кто сможет продолжить работу?

  • Медицинские организации продолжат оказывать плановую медицинскую помощь. Экстренная медицинская помощь сохраняется в полном объеме.
  • Театры и музеи могут продолжать работу. Однако их посещение будет возможно только при условии заполняемости помещений не более 50%, использования QR-кодов и защитных масок.
  • Организаций, обеспечивающих функционирование городской инфраструктуры, предприятий непрерывного цикла и некоторых других, деятельность которых не может быть прекращена.
  • Магазины по продаже лекарств, продуктов питания и иных товаров первой необходимости.
  • Рестораны и кафе могут работать на вынос и доставку готовых блюд.
  • Дежурные группы в детских садах — они будут принимать дошкольников, которых не с кем оставить дома.
  • Продажа товаров и оказание услуг дистанционным способом не ограничивается.
  • Также не ограничивается работа корпоративных предприятий общественного питания и ресторанов в гостиницах при условии, что в них нет доступа посторонних лиц.

Напомним, ранее в Москве уже вводили ограничения по коронавирусу. Они будут действовать в течение четырех месяцев — это «домашний режим» для пожилых и обязательный перевод на «удаленку» 30% от общего числа сотрудников организаций.

В связи с введением домашнего режима с 8 ноября для пожилых москвичей в возрасте старше 60 лет и хронически больных граждан будет приостановлен бесплатный проезд в общественном транспорте. Блокировка социальных карт не коснется граждан, переболевших COVID-19 в течение последних 6 месяцев, либо прошедших вакцинацию. Разблокировка социальных карт будет проводиться сразу после вакцинации первым компонентом.

Кроме того, с 8 ноября в Москве вводится обязательное использование QR-кодов и защитных масок при проведении концертных, развлекательных, культурных, зрелищных, спортивных и прочих мероприятий с одновременным присутствием более 500 человек.

В Подмосковье с 28 октября по 7 ноября также приостанавливается доступ в рестораны, кафе, салоны красоты, фитнес-клубы, кинотеатры. Предельное число зрителей на спортивных, развлекательных и других мероприятиях с системой QR-кодов сокращается до 50 человек.

Ранее власти Ленинградской области объявили о вводе QR-кодов в регионе. С 15 ноября они обретут статус пропуска, который потребуется для посещения театров, кино, бассейнов и фитнес-клубов. В Петербурге также вводят QR-коды для посещения мероприятий и общественных мест, а еще обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. Пускать непривитых от коронавируса петербуржцев в музеи, театры или рестораны по результатам ПЦР-тестов не будут.

В Петербурге вводят систему QR-кодов. Как их получить, сколько они действуют, дают ли их привитым зарубежной вакциной?

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