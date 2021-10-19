Голикова предложила сделать нерабочие дни с 30 октября по 7 ноября

Голикова на заседании президиума координационного совета по борьбе с коронавирусом предложила в некоторых регионах ввести нерабочие дни уже с 23 октября из-за сложившейся эпидситуации с COVID-19. Голикова также внесла предложение регионам после 7 ноября открывать объекты только с допуском по QR-кодам.

Помимо этого, вице-премьер высказала предложение перевести непривитых людей старше 60 лет на удаленку на месяц и предоставить сотрудникам два выходных для вакцинации.

Голикова обобщит свои предложения по нерабочим дням и другим мерам и завтра, 20 октября представит Владимиру Путину. Премьер-министр Михаил Мишустин поддержал предложение ввести нерабочие дни по всей России с 30 октября по 7 ноября включительно.