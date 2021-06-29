Ментальность, фейки и «сохранившаяся с 90-х» свобода слова: Мурашко назвал причины провала вакцинации от коронавируса в России

Мурашко ответил на актуальные вопросы о коронавирусе: мог ли он быть создан искусственно, надо ли всем носить маски, чем лечить COVID-19 и как влияет прививка БЦЖ на течение болезни, как идет работа над вакциной, хватит ли мест в больницах, как решается вопрос обеспечения медперсонала средствами индивидуальной защиты, насколько эффективны принимаемые в России меры.

В интервью Познеру Мурашко заявил, что сейчас в России привито только 23% граждан — вместо требуемых для коллективного иммунитета 60%. В качестве причин провала кампании по вакцинации он назвал ментальность россиян и обилие фейков, что свидетельствует о «сохранившейся с 90-х» свободе слова. Министр подчеркнул, что особенно безответственно к пандемии относится молодежь. «У нас, видимо, осталась с 90-х годов свобода нравов и свобода личного мнения», — отметил он.