Ментальность, фейки и «сохранившаяся с 90-х» свобода слова: Мурашко назвал причины провала вакцинации от коронавируса в России

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко стал гостем передачи «Познер» на «Первом канале». Глава Минздрава ответит на актуальные вопросы о коронавирусе и заявил, что россияне успокоились относительно эпидемической ситуации, видя, что система здравоохранения справляется с пандемией. Но необходимо подтолкнуть их к тому, чтобы они вакцинировались.
Мурашко ответил на актуальные вопросы о коронавирусе: мог ли он быть создан искусственно, надо ли всем носить маски, чем лечить COVID-19 и как влияет прививка БЦЖ на течение болезни, как идет работа над вакциной, хватит ли мест в больницах, как решается вопрос обеспечения медперсонала средствами индивидуальной защиты, насколько эффективны принимаемые в России меры.
В интервью Познеру Мурашко заявил, что сейчас в России привито только 23% граждан — вместо требуемых для коллективного иммунитета 60%. В качестве причин провала кампании по вакцинации он назвал ментальность россиян и обилие фейков, что свидетельствует о «сохранившейся с 90-х» свободе слова. Министр подчеркнул, что особенно безответственно к пандемии относится молодежь. «У нас, видимо, осталась с 90-х годов свобода нравов и свобода личного мнения», — отметил он.
Михаил Мурашко
Возникает, какая-то успокоенность, на мой взгляд. Эта успокоенность и, может быть, неосознание угрозы заболевания, а это ведь заболевание, оно ведь не спрашивает, как мы к нему относимся. […] Поэтому сейчас или нужно подтолкнуть к принятию этого решения [о вакцинации], объяснениями, другими действиями. Но нужно людей защитить, даже тех, кто на сегодняшний день, может быть, и не хочет этого слышать, достучаться. Это придется делать.
Сегодня почему успокоенность возникает? На мой взгляд, люди видят, что, да, есть управляемость этой инфекцией. В прошлом году мне регулярно задавали вопрос: система готова или не готова. Все боялись, что система не готова. Сегодня все почувствовали: ну, хорошо, система разворачивает койки, надо было — 50, 100, 175 тысяч коек. […] Мы вакцинировали большое количество лиц старше 60 лет. И сегодня среди них заболеваемость и летальность ниже. А молодежь решила, что раз мы чаще болеем в легкой форме, то не нуждаемся в вакцинации, так переболеем.
Пик заболеваемости коронавирусом в рамках третьей волны пандемии в России придется на конец июня, когда суточный прирост заболевших составит более 21 тысячи человек. Такие прогнозы дают ученые СПбГУ, основываясь на математической модели распространения коронавирусной инфекции. Ранее ученые также выяснили, какие симптомы испытывают заболевшие коронавирусом, несмотря на прививку. Их всего четыре. Рассказываем, на что обратить внимание, чтобы понять, что болезнь все-таки настигла.
Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в последние дни скорость вакцинации в России «очень возросла» — число сделавших прививку уже достигло 23 миллионов человек. Летальных исходов впрямую при вакцинации сегодня не зафиксировано, «ни одного случая».
Число заболевших коронавирусом в России превысило 5 миллионов 493 тысячи, в Москве — 1 миллион 352 тысячи, в Петербурге — 468 тысяч, в Ленинградской области — 48 тысяч, в мире — 181 миллион человек. В Москве ввели обязательную вакцинацию некоторых категорий граждан, последовала примеру столицы Ленинградская область, в Петербурге аналогичные меры пока не планируют. При этом власти допустили новые ограничения по коронавирусу — если темпы вакцинации не увеличатся. Сейчас в Петербурге прививают тремя вакцинами — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», которая поступила в город в мае 2021 года. Кроме того, теперь петербуржцы могут пройти вакцинацию от коронавируса на дому.
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