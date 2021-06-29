Ученые назвали симптомы заражения коронавирусом у вакцинированных от него

Ученые из Великобритании проанализировали данные британцев, получивших как обе дозы вакцины, так и один укол. У полностью вакцинированных людей, заболевших несмотря на прививку, отмечались:

головная боль,

насморк,

чихание,

боль в горле.

У тех людей, кто получил только одну дозу прививки, к тем же самым симптомам добавлялся кашель. А чихание оказалось самым частым симптомом среди все заболевших коронавирусом.

Напомним, ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в последние дни скорость вакцинации в России «очень возросла» — число сделавших прививку уже достигло 23 миллионов человек. Летальных исходов впрямую при вакцинации сегодня не зафиксировано, «ни одного случая».