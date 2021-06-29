Ученые назвали симптомы заражения коронавирусом у вакцинированных от него

Ученые выяснили, какие симптомы испытывают заболевшие коронавирусом, несмотря на прививку. Их всего четыре. Рассказываем, на что обратить внимание, чтобы понять, что болезнь все-таки настигла.
-
Фото: Shutterstock.com
Ученые из Великобритании проанализировали данные британцев, получивших как обе дозы вакцины, так и один укол. У полностью вакцинированных людей, заболевших несмотря на прививку, отмечались:
- головная боль,
- насморк,
- чихание,
- боль в горле.
У тех людей, кто получил только одну дозу прививки, к тем же самым симптомам добавлялся кашель. А чихание оказалось самым частым симптомом среди все заболевших коронавирусом.
Напомним, ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко заявил, что в последние дни скорость вакцинации в России «очень возросла» — число сделавших прививку уже достигло 23 миллионов человек. Летальных исходов впрямую при вакцинации сегодня не зафиксировано, «ни одного случая».
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.