Пик заболеваемости коронавирусом в рамках третьей волны пандемии в Петербурге придется на конец июня, когда суточный прирост заболевших составит более 21 тысячи человек. Такие прогнозы дают ученые СПбГУ, основываясь на математической модели распространения коронавирусной инфекции.
Об особенностях роста заболеваемости COVID-19 в Петербурге рассказал руководитель Центра интеллектуальной логистики СПбГУ и соавтор новой математической модели распространения коронавирусной инфекции Виктор Захаров. По его словам, в возникновении новых волн инфицирования виноваты не только мутировавшие штаммы SARS-CoV-2, но и слишком низкие темпы вакцинации.
«Чтобы снижать пики заболеваемости и количество болеющих людей, требуется вакцинация — это инструмент сдерживания эпидемии, который, как видно на примере европейских стран, успешно применяется. Сейчас наши темпы вакцинации значительно ниже, чем, например, в Великобритании и Венгрии, преодолевших порог в 12% вакцинированного населения еще в середине апреля», — отметил Захаров.
По прогнозам математиков СПбГУ следующий пик заболеваемости COVID-19 в России придется на конец июня — суточный прирост заболевших может составить более 21 тысячи человек в сутки, а количество одновременно болеющих — около 420 тысяч человек.
Модель прогнозирования развития эпидемии CBRR (Case-Based Rate Reasoning), разработанная учеными Центра интеллектуальной логистики СПбГУ, основывается на данных стран, где эпидемия начала распространяться раньше, что позволяет делать прогнозы ее развития в ближайшем будущем. Описание модели и первые результаты ее работы были опубликованы в престижном международном журнале Mathematics. Эксперты СПбГУ анализировали происходящее в странах по четырем ключевым показателям: общее количество заболевших, общее количество выздоровевших, количество умерших и количество болеющих, активных случаев заболевания, на текущий момент.
Данные, на основании которых строятся математические прогнозы на четыре-пять недель, постоянно обновляются в режиме реального времени. Таким образом, информация о течении эпидемии за последний анализируемый промежуток позволяет с большей точностью спрогнозировать развитие болезни в будущем. Заложенные в модель интеллектуальные алгоритмы помогают определить будущие значения количества новых случаев заболевания, общего количества заболевших и количества активных случаев.
«На текущий момент математическая модель экспертов СПбГУ позволяет делать достаточно точные прогнозы: их отклонение относительно количества болеющих людей на горизонте прогнозирования часто не превышает 1,5%. Отметим, что для первой версии модели погрешность составляла около 10%. Сейчас исследователи Центра интеллектуальной логистики занимаются разработкой новой модели с усовершенствованными алгоритмами подсчета для обеспечения еще большей точности», — отмечают в пресс-службе СПбГУ.
Госпитализация с коронавирусом в Петербурге нарастает. В больницы города увозят по 800-900 человек в день, доля тяжелых пациентов достигла 18%, в основном болеют молодые. Коечный фонд буду увеличивать до 10 тысяч мест. Полностью перепрофилируют под прием пациентов с коронавирусом Городскую многопрофильную больницу №2 в Петербурге и Мариинскую больницу.
Число заболевших коронавирусом в России превысило 5 миллионов 472 тысячи, в Москве — 1 миллион 346 тысяч, в Петербурге — 466 тысяч, в Ленинградской области — 48 тысяч, в мире — 181 миллион человек. В Москве ввели обязательную вакцинацию некоторых категорий граждан, последовала примеру столицы Ленинградская область, в Петербурге аналогичные меры пока не планируют. При этом власти допустили новые ограничения по коронавирусу — если темпы вакцинации не увеличатся. Сейчас в Петербурге прививают тремя вакцинами — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», которая поступила в город в мае 2021 года. Кроме того, теперь петербуржцы могут пройти вакцинацию от коронавируса на дому.
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