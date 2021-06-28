Об особенностях роста заболеваемости COVID-19 в Петербурге рассказал руководитель Центра интеллектуальной логистики СПбГУ и соавтор новой математической модели распространения коронавирусной инфекции Виктор Захаров. По его словам, в возникновении новых волн инфицирования виноваты не только мутировавшие штаммы SARS-CoV-2, но и слишком низкие темпы вакцинации.

«Чтобы снижать пики заболеваемости и количество болеющих людей, требуется вакцинация — это инструмент сдерживания эпидемии, который, как видно на примере европейских стран, успешно применяется. Сейчас наши темпы вакцинации значительно ниже, чем, например, в Великобритании и Венгрии, преодолевших порог в 12% вакцинированного населения еще в середине апреля», — отметил Захаров.

По прогнозам математиков СПбГУ следующий пик заболеваемости COVID-19 в России придется на конец июня — суточный прирост заболевших может составить более 21 тысячи человек в сутки, а количество одновременно болеющих — около 420 тысяч человек.