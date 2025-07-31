В Выборге откроют кластер в бывшем здании мебельной фабрики, Невский проспект уйдет на ремонт в августе

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В конце июля в Петербурге подвели итоги архитектурного конкурса на концепцию административного корпуса вестибюля новой станции метро «Лиговский проспект — 2». Первое место заняла работа «Студии 17», второе — архитектурного бюро SLOI Architects, третье — «А.Лен». Результаты вызвали большой резонанс среди профессионалов и общественности. В соцсетях пользователи реагировали скорее негативно: в телеграм-канале КГА под постом об итогах конкурса более 450 дизлайков. Архитектурный критик Мария Элькина написала обращение к губернатору Петербурга Александру Беглову с просьбой пересмотреть результаты архитектурного конкурса. Собака.ru собрала мнения экспертов о проектах участников.

В июле власти ограничили движение в 11 районах Петербурга курьерам на электровелосипедах, электросамокатах и других СИМ и обязали их иметь опрятную униформу со светоотражающими элементами, иметь при себе трекер, идентификационные номера на сумке и транспорте. Помимо этого доставщикам ограничили скорость на тротуарах и в пешеходных зонах до 10 км/ч. Cлужбы доставки должн были сформировать специальные реестры, где видны передвижения сотрудников и грузов. Сразу после введения правил Комитет по законности и правопорядку Смольного начал штрафовать доставщиков-нарушителей. Бизнес просит ввести мораторий на полгода на привлечение курьеров к ответственности за отсутствие светоотражающих элементов и номера на одежде, на 4 месяца — за вид термосумки, на 3 месяца — за отсутствие номеров на транспорте. Введение ограничение скорости и запретных зон просят перенести на январь 2026 года, а требование к реестрам — на апрель 2026 года. Собака.ru рассказывала, как нововведения повлияли на отрасль и поможет ли это сделать улицы комфортнее для горожан.

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