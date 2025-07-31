В Выборге откроют кластер в бывшем здании мебельной фабрики, Невский проспект уйдет на ремонт в августе

Итоги архитектурного конкурса на концепцию административного корпуса вестибюля новой станции метро «Лиговский проспект — 2», открытие трех парадных интерьеров Александровского дворца и анонс запуска общественно-делового и креативного пространства «Фабрика Матти»: Собака.ru рассказывает о главных новостях уходящего месяца.
Первое место в архитектурном конкурсе на концепцию административного корпуса вестибюля новой станции метро «Лиговский проспект — 2» занял проект «Студии 17» Святослава Гайковича
Новость месяца
В конце июля в Петербурге подвели итоги архитектурного конкурса на концепцию административного корпуса вестибюля новой станции метро «Лиговский проспект — 2». Первое место заняла работа «Студии 17», второе — архитектурного бюро SLOI Architects, третье — «А.Лен». Результаты вызвали большой резонанс среди профессионалов и общественности. В соцсетях пользователи реагировали скорее негативно: в телеграм-канале КГА под постом об итогах конкурса более 450 дизлайков. Архитектурный критик Мария Элькина написала обращение к губернатору Петербурга Александру Беглову с просьбой пересмотреть результаты архитектурного конкурса. Собака.ru собрала мнения экспертов о проектах участников.
В июле власти ограничили движение в 11 районах Петербурга курьерам на электровелосипедах, электросамокатах и других СИМ и обязали их иметь опрятную униформу со светоотражающими элементами, иметь при себе трекер, идентификационные номера на сумке и транспорте. Помимо этого доставщикам ограничили скорость на тротуарах и в пешеходных зонах до 10 км/ч. Cлужбы доставки должн были сформировать специальные реестры, где видны передвижения сотрудников и грузов. Сразу после введения правил Комитет по законности и правопорядку Смольного начал штрафовать доставщиков-нарушителей. Бизнес просит ввести мораторий на полгода на привлечение курьеров к ответственности за отсутствие светоотражающих элементов и номера на одежде, на 4 месяца — за вид термосумки, на 3 месяца — за отсутствие номеров на транспорте. Введение ограничение скорости и запретных зон просят перенести на январь 2026 года, а требование к реестрам — на апрель 2026 года. Собака.ru рассказывала, как нововведения повлияли на отрасль и поможет ли это сделать улицы комфортнее для горожан.
Превью
Общественно-деловое и креативное пространство «Фабрика Матти» возле выставочного центра «Эрмитаж — Выборг» запустят к 2032 году. Здание бывшей финской мебельной фабрики на Ленинградском проспекте, 3 приобрела группа частных инвесторов, среди которых собственник инвестиционно–девелоперской компании «Выборг-инвест» Никита Малороссиянцев и основатель сообщества инвесторов в недвижимость «План Б. Семейные инвестиции» Сергей Бомбусов. За архитектурную концепцию кластера отвечает команда бюро Klauzura (в портфолио — культурный квартал «Брусницын» на Васильевском острове). На площади около 6000 кв. м. получат прописку студии для детей и взрослых, творческие лаборатории, шоурумы и небольшие мастерские локальных брендов, велнесс-центр, книжный магазин, ритейл, рестораны и кафе, спа-салон, арт-резиденция, бутик-отель и гастрохолл, городская гостиная с библиотекой и лекторием.
Пятизвездочный отель House of Faith с видом на Неву откроют в историческом здании на проспекте Чернышевского. За проект отвечают Алексей Пенюк и Анастасия Артемьева из бюро APAA. Одним из инвесторов выступит коллекционер и лауреат премии Собака.ru «ТОП50» — 2025 Сергей Лимонов.
Транспорт
Прогулочное электросудно «Стрельна»
От причала Петропавловской крепости начало курсировать прогулочное электросудно «Стрельна» (проект «Москва 2.0»). Его построили на верфи «Эмпериум» в Ленинградской области по заказу АО «ВодоходЪ. Пассажирский Порт». Из преимуществ — не создает шума и вибраций при движении, оборудовано гибридной силовой установкой, что увеличивает запас хода на аккумуляторах до 8 часов. На борту есть ресторан. Для бронирования доступны три класса мест: бизнес, комфорт и стандарт. Билеты на прогулочное судно уже можно приобрести на сайте «ВодоходЪ. Пассажирский Порт». Стоимость — от 1100 рублей взрослый билет, от 900 для пассажиров от 3 до 12 лет, бесплатно для детей младше трех лет.
В Петербурге строят трамвайную линию «Славянка». Первый этап — от станции метро «Купчино» до поселка Шушары — запустят в конце этого года. На Балканской площади уже возводят конечную станцию «Балканский»: завершают отделку помещений, монтаж кровли и внутренних коммуникаций здания. Движение до микрорайона Славянка откроют в 2026-м.
Реставрации
В Доме Радио приступили к реставрации главного зала — Первой студии. Зал на 156 мест станет многофункциональной площадкой для живых концертов, музыкальных проектов и профессиональной звукозаписи.
Кирху святой Марии Магдалины авторства архитектора Йозефа Стенбека в Приморске приведут в порядок. Фасады бережно очистят и обновят, полностью заменят кровлю и стропильную систему башни, сохранив прежний цвет. В интерьерах демонтируют конструкции прошлого столетия, восстановят кафедру по архивам, раскроют и осветят своды. Работы начнут до конца года.
Фасады Казанской церкви авторства архитектора Николая Никонова в Зеленогорске отреставрировали: очистили от поздних слоев цемента, обновили исторический слой штукатурки и декоративные элементы киотов, кокошников, закомар и карнизов; привели в порядок металлические элементы и дубовую дверь.
Большая хоральная синагога ушла на реставрацию до конца 2027 года. Специалисты вернут первоначальный облик куполу, а также приведут в порядок кровлю, стропильные системы, цоколь с гранитным крыльцом, кирпичную кладку, лепной и металлический декор, колонны на входе.
Книжные новинки
В издательстве «БОМБОРА» вышла новая книга архитектурного критика Марии Элькиной и главного краеведа города Льва Лурье «Вся история Петербурга. От потопа и варягов до Лахта Центра и гастробаров». Авторы собрали в ней все, что стоит знать об истории города: как отступало Литориновое море, много ли зарабатывал Доменико Трезини, чем развлекали себя гвардейские офицеры в 1870-е годы, что за выдающиеся архитекторы придумали ленинградские пятиэтажки. Собака.ru ранее публиковала главные цитаты.
В «Подписных изданиях» в августе выходит книга краеведа Ксении Сидориной «Осторожно отмыто. Истории о Петербурге, метлахе, печах, витражах и Гэнге». Это издание — три в одном: сборник клейм метлаха и кафеля, коллекция историй о работе команды волонтеров-рестовраторов «Гэнгъ» и путеводитель, с которым можно пойти гулять по Петербургу в поисках отмытых витражей, печей, плиточных полов и стен.
Открытия
В ГМЗ «Царское Село» открыли три парадных интерьера Александровского дворца: Полукруглый и Портретный залы, Мраморную гостиную. Отреставрировали их еще в 2023–2024 годах: обновили системы коммуникаций, привели в порядок паркет, потолок и оконную фурнитуру, воссоздали парадные двери из красного дерева с золоченым бронзовым декором.
В здании Канатного цеха завода «Красный гвоздильщик» представили Галерею им. Якова Чернихова при НИУ ВШЭ — Санкт-Петербург. В экспозиции — конструктивистские фантазии, письмо Сталину и подлинное кресло. Собака.ru показывала, как она устроена.
Перекрытия
Благовещенский мост ушел на ремонт. Работы проводят в два этапа: с 28 июля по 21 августа закрыли движение в направлении от набережной Лейтенанта Шмидта к Английской набережной, а с 22 августа по 15 сентября в обратную сторону.
Невский проспект будут перекрывать в августе из-за ремонта. Ранее Собака.ru рассказывала об ограничениях и этапах работ.
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