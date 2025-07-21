Трамвайную линию «Славянка» от станции метро «Купчино» до Шушар запустят в конце года

В Петербурге строят трамвайную линию «Славянка», которая пройдет от станции метро «Купчино» в поселок Шушары и до жилых кварталов Славянки. Первый этап — от станции метро «Купчино» до поселка Шушары — запустят в конце этого года. Движение до микрорайона Славянка откроют в 2026-м.

На Балканской площади строят конечную станцию «Балканский»: завершают отделку помещений, монтаж кровли и внутренних коммуникаций здания, сообщают власти.

В здании депо в Шушарах возвели основные конструкции, фундаменты котельной. Идет монтаж внутренних инженерных коммуникаций, отделка помещений и установка дверей. В производственном корпусе монтируют оборудование.

На путепроводах через Витебский проспект, через железнодорожные пути Витебского направления и через Московское шоссе установили опоры, смонтировали пролетные строения.

Напомним, в 2019 году власти Петербурга и ООО «БалтНедвижСервис» подписали концессионное соглашение на 30 лет на строительство трамвайной линии от станции метро «Купчино» в поселок Шушары и до жилых кварталов Славянки. Согласно документу, частная компания занимается строительством и эксплуатацией трамвайной линии до 2049 года, а после окончания срока договора передает ее в ведение города. Взамен власти позволяют зарабатывать на перевозках.

По задумке авторов, проект должен улучшить транспортную доступность Шушар, Пушкина, Славянки. Предполагается, что время в пути от станции метро «Купчино» до Славянки сократится в два раза, новая линия разгрузит дороги на 10%. Ранее Собака.ru узнала у экспертов о плюсах и минусах проекта и сможет ли он повторить успех «Чижика».