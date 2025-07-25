Фабрика Матти Пиетинена в Выборге станет общественным пространством

Будущий кластер «Фабрика Матти» возле выставочного центра «Эрмитаж — Выборг» запустят к 2032 году.
Здание бывшей фабрики рядом с выставочным центром «Эрмитаж — Выборг» в феврале 2025 года приобрела группа частных инвесторов, среди которых собственник инвестиционно–девелоперской компании «Выборг-инвест» Никита Малороссиянцев и основатель сообщества инвесторов в недвижимость «План Б. Семейные инвестиции» Сергей Бомбусов. За архитектурную концепцию нового пространства отвечает команда бюро Klauzura (в портфолио — культурный квартал «Брусницын» на Васильевском острове).
На площади около 6000 кв. м. получат прописку студии для детей и взрослых, творческие лаборатории, шоурумы и небольшие мастерские локальных брендов, велнесс-центр, книжный магазин, ритейл, рестораны и кафе, спа-салон, арт-резиденция, бутик-отель и гастрохолл, городская гостиная с библиотекой и лекторием.
Представить проект на Градсовете планируют в сентябре, сообщила соосновательница бюро Klauzura в разговоре с Собака.ru Дарья Мирошниченко. Запускать общественно-деловое и креативное пространство будут поэтапно: в 2028 году откроют гостиницу, полностью кластер — в 2032 году.
Здание на Ленинградском проспекте, 3 построено в XIX веке. Фабрика финского предпринимателя Матти Пиетинена производила мебель премиального качества: интерьерные панели и элементы оформления из махагона, ореха и березы.
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