Электросудно «Стрельна» вышло в первый рейс в Петербурге

Электросудно «Стрельна» построили на верфи «Эмпериум» в Ленинградской области по заказу АО «ВодоходЪ. Пассажирский Порт». Из преимуществ — не создает шума и вибраций при движении, оборудовано гибридной силовой установкой, что увеличивает запас хода на аккумуляторах до 8 часов. На борту есть ресторан с акцентом на русскую и скандинавскую кухню, для бронирования доступны три класса мест: бизнес, комфорт и стандарт. Билеты на прогулочное судно уже можно приобрести на сайте «ВодоходЪ. Пассажирский Порт». Стоимость — от 1100 рублей взрослый билет, от 900 для пассажиров от 3 до 12 лет, бесплатно для детей младше трех лет.

В следующем году летом судоверфь передаст заказчику еще пять электросудов. «Переход на электротягу позволит нам существенно снизить уровень загрязнения воды и воздуха. Мы поддерживаем инициативы по строительству электросудов и параллельно работаем над расширением сети электрозарядных станций в Северной столице, стимулируя переход к энергоэффективному транспорту будущего», — подчеркнул председатель Комитета по транспорту Валентин Енокаев. В планах у города — построить зарядные станции на причалах «Южная дорога» и «Арсенальная набережная».