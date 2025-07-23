Штрафы, изъятия транспорта и задержания: как новые ограничения и требования к курьерам влияют на сервисы доставки и сделают ли они город безопаснее

С 1 июля курьерам на электровелосипедах, электросамокатах и других СИМ ограничили движение в 11 районах Петербурга. В центре под запрет попали парки, скверы, весь Невский проспект, Садовая улица, Средний проспект Васильевского острова, Каменноостровский проспект и другие магистрали. В спальных районах это в основном зеленые зоны и общественные пространства: например, площади Победы в Московском районе, кластер «Остров фортов» в Кронштадте, парки «Дубки» в Сестрорецке. Помимо этого, доставщикам и обычным горожанам ограничили скорость передвижения на СИМ по тротуарам и пешеходным дорожкам до 10 км/ч.

C 15 июля курьеры обязаны носить опрятную униформу со светоотражающими элементами, иметь при себе трекер, идентификационные номера на сумке и СИМ. У транспорта должна быть исправная тормозная система, звуковой сигнал, габаритные огни (при наличии), передняя фара и фонарь. К этой дате службы доставки должны были сформировать специальные реестры, где видны передвижения сотрудников и грузов. В него загрузить данные паспорта, ФИО, патента и водительских прав (при наличии), медицинские документы. В противном случае доставщики не могут работать.

«Необходимость введения в Петербурге правил передвижения курьеров, которые используют для доставки товаров электросамокаты и велосипеды, в том числе с электродвигателем, назревала давно. Чтобы снизить количество ДТП с участием курьеров и случаев травматизма в соответствии с постановлением Губернатора Санкт-Петербурга, Комитет по транспорту определил зоны запрета движения курьеров и средств индивидуальной мобильности», — объясняют в Комитете по транспорту Санкт-Петербурга в разговоре с Собака.ru.

«Комитет по транспорту заявляет: цель новых требований — снизить количество ДТП с участием курьеров и случаев травматизма. При этом не приводит никакой статистики. Чтобы оценить эффективность мер, важно ответить на вопросы: сколько происходит ДТП с участием курьеров и случаев травматизма, какой целевой показатель по числу ДТП и случаев травматизма с участием курьеров, как повлияют на эти показатели вводимые меры и в какие сроки? Это нужно, чтобы сравнить ситуацию до введения мер и после. Поскольку данные не приводят, невозможно оценить нововведения с точки зрения повышения безопасности», — считает член ассоциации «Пошли-поехали» Константин Мазеин.