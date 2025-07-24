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Большая хоральная синагога ушла на реставрацию

Работы планируют завершить до конца 2027 года.

Mistervlad / Shutterstock

Строители уже устанавливают временную кровлю на крыше синагоги, сняли исторические решетки с окон и козырек для восстановления в мастерских. За два года реставраторы вернут первоначальный облик куполу синагоги и приведут в порядок кровлю, стропильные системы, цоколь с гранитным крыльцом, кирпичную кладку, лепной и металлический декор, колонны на входе.

Здание Большой хоральной синагоги возвели в конце XIX века по проекту архитекторов Ивана Шапошникова и Льва Бахмана. Последний раз постройку реставрировали еще в семидесятых. 

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