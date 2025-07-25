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Благовещенский мост уйдет на ремонт в конце июля

Перекрывать полностью движение на переправе не планируют. 

oroch / Shutterstock

UPD: Благовещенский мост закроют на ремонт 28 июля, подтвердил СПб ГБУ «Мостотрест». Ранее такую же дату называл телеканал 78.ru. Перекрывать полностью движение на переправе не планируют, а работы проведут в два этапа: 

  • с 28 июля по 21 августа закроют движение в направлении от набережной Лейтенанта Шмидта к Английской набережной. Транспорт временно пустят по встречной. Для проезда обустроят четыре полосы — по двум рядам в каждую сторону. 
  • с 22 августа по 15 сентября — от Английской набережной к набережной Лейтенанта Шмидта. Транспорт поедет на уже готовые полосы.  

Для пешеходов ничего не изменится. 

Ранее мы писали о том, как ремонт Невского проспекта, Дворцового и Благовещенского моста повлияет на транспортную ситуацию в городе. 

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