В Доме Радио приступили к реставрации главного зала — Первой студии

Реставраторы восстановят исторические интерьеры театрального зала, приспособленного под Первую студию Дома Радио. Подвесной потолок тщательно обследуют и устранят его повреждения, а уникальные 200-килограммовые люстры на время реставрации демонтируют для сохранения оригинальных деталей. Важной частью проекта станет расчистка и восстановление лепного декора разных периодов, в том числе 14 дореволюционных гипсовых панно, украшающих своды зала, с бережным восполнением утраченных фрагментов.

«Наша задача — сохранить уникальную историческую атмосферу Первой студии, одновременно адаптируя пространство к современным требованиям концертной площадки мирового уровня. Мы создаем комфортный, многофункциональный и технически продвинутый зал, который позволит не только проводить живые концерты и перфомансы, но и обеспечит высокое качество звукозаписи», — отметила Дарья Филиппова, старший вице-президент ВТБ.

Помимо сохранения исторического облика зала, пространство будут усовершенствовать новым оборудованием. Здесь планируют установить бличерную (складную) систему кресел на 156 мест и мобильную сцену, что позволит трансформировать пространство под разные форматы мероприятий. В проекте предусмотрено передовое медиаоборудование, в том числе два проекционных экрана, а также полноценная аппаратная для записи звука.

«Нам предстоит комплексное обследование конструктивных элементов потолка. В других помещениях, которые в советское время неоднократно адаптировали под акустические требования, мы уже сталкивались с неожиданными решениями. Получение новых технических данных поможет разработать точную стратегию реставрации и сохранить уникальные архитектурные и акустические характеристики зала», — рассказала Мария Шапченко, архитектор проекта, руководитель АРМ2 компании «НИиПИСпецреставрация».