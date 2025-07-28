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Реставрации

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В Доме Радио приступили к реставрации главного зала — Первой студии

Пространство площадью более 400 квадратных метров сохранит свои основные функции. Зал на 156 мест станет многофункциональной площадкой для живых концертов, музыкальных проектов и профессиональной звукозаписи.

Предоставлено пресс-службой ВТБ
Предоставлено пресс-службой ВТБ
Предоставлено пресс-службой ВТБ

Реставраторы восстановят исторические интерьеры театрального зала, приспособленного под Первую студию Дома Радио. Подвесной потолок тщательно обследуют и устранят его повреждения, а уникальные 200-килограммовые люстры на время реставрации демонтируют для сохранения оригинальных деталей. Важной частью проекта станет расчистка и восстановление лепного декора разных периодов, в том числе 14 дореволюционных гипсовых панно, украшающих своды зала, с бережным восполнением утраченных фрагментов.

«Наша задача — сохранить уникальную историческую атмосферу Первой студии, одновременно адаптируя пространство к современным требованиям концертной площадки мирового уровня. Мы создаем комфортный, многофункциональный и технически продвинутый зал, который позволит не только проводить живые концерты и перфомансы, но и обеспечит высокое качество звукозаписи», — отметила Дарья Филиппова, старший вице-президент ВТБ.

Помимо сохранения исторического облика зала, пространство будут усовершенствовать новым оборудованием. Здесь планируют установить бличерную (складную) систему кресел на 156 мест и мобильную сцену, что позволит трансформировать пространство под разные форматы мероприятий. В проекте предусмотрено передовое медиаоборудование, в том числе два проекционных экрана, а также полноценная аппаратная для записи звука.

«Нам предстоит комплексное обследование конструктивных элементов потолка. В других помещениях, которые в советское время неоднократно адаптировали под акустические требования, мы уже сталкивались с неожиданными решениями. Получение новых технических данных поможет разработать точную стратегию реставрации и сохранить уникальные архитектурные и акустические характеристики зала», — рассказала Мария Шапченко, архитектор проекта, руководитель АРМ2 компании «НИиПИСпецреставрация».

Предоставлено пресс-службой ВТБ
Предоставлено пресс-службой ВТБ
Предоставлено пресс-службой ВТБ

В новом облике Первой студии отразится общая концепция реставрации Дома Радио. В ее основе лежит идея не только сохранить исторические интерьеры и дополнить их современными функциями, но и создать «новый слой» в истории здания.

«Первая студия — сердце Дома Радио. Она объединяет в себе сложную конфигурацию новых слоев, продиктованных в первую очередь акустическими требованиями. Слои не только на контрасте работают с историческим контекстом, но и играют важную акустическую, сценическую и инженерную роль», — рассказала руководитель интерьерных проектов, партнер бюро «Цимайло Ляшенко и Партнеры» Ольга Лаврентьева.

В здании Дома Радио в рамках проекта ВТБ также продолжают реставрацию архитектурно-художественной отделки аванзала, фойе и других помещений, ремонту и укреплению внутренних конструкций, исторической кровли. Начался ремонт фасадов внутреннего двора, где в будущем тоже будут проходить мероприятия. Работы планируется завершить в конце 2026 года.

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