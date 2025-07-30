В Петербурге выбрали облик вестибюля станции метро «Лиговский проспект — 2». Мария Элькина, Владимир Фролов и другие эксперты — об итогах конкурса

В марте Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга (КГА) объявил конкурс на разработку концепции административного корпуса вестибюля станции метро «Лиговский проспект — 2», которая станет частью узла Высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ). Со станцией «Лиговский проспект — 1» ее свяжет подземный переход. Помимо в здании на Лиговском, 52К разместят музей метрополитена, административные помещения и клиентский центр.

Первый этап конкурса — квалификационный отбор по портфолио. Среди требований к участникам — высокая профессиональная репутация и не менее пяти лет опыта работы с историческими территориями центральных районов Петербурга.

Из 21 заявки отобрали 10 коллективов: SLOI Architects, «Евгений Герасимов и партнеры», «Архитектурная мастерская Б2», Intercolumnium, АБ «Хвоя», «Архитектурная мастерская М. Атаянца», «А.Лен», «Студия 17», «Студия 44» и «СУАР.Т-проект». Последние два вышли из конкурса по собственной инициативе. Работы восьми финалистов были представлены с 12 по 18 июля на выставке в Доме архитектора. Посмотреть концепции можно здесь.

В конце июля подвели итоги конкурса. В состав жюри вошли главный архитектор Петербурга Павел Соколов, председатель КГА Юлия Киселева, председатель КГИОП Алексей Михайлов, президент Санкт-Петербургского Союза архитекторов Владимир Григорьев, руководитель управления проектными работами АО «Метрострой Северной столицы» Станислав Голубев, архитектор Михаил Мамошин и другие. При этом в разговоре с Собака.ru Владимир Григорьев подчеркнул, что жюри выбрало победителя без его участия.

Первое место занял проект «Студии-17», второе — архитектурного бюро SLOI Architects, третье — «А.Лен». В разговоре с «Архи.ру» механизм принятия решения пояснил член Градостроительного совета при правительстве Петербурга, заслуженный архитектор России Владимир Линов: «Все участники конкурса нарушили какие-либо заданные ограничения. Особенно это относится к охранным ограничениям по высоте, проценту остекления, скатной крыше и так далее. Выбран победителем проект, в котором жюри усмотрело минимум нарушений и, главное, возможность при проектировании внести нужные поправки без изменения общей композиции».

Результаты вызвали большой резонанс среди профессионалов и общественности. В соцсетях пользователи реагировали скорее негативно: в телеграм-канале КГА под постом об итогах конкурса более 450 дизлайков. Архитектурный критик Мария Элькина написала обращение к губернатору Петербурга Александру Беглову с просьбой пересмотреть результаты архитектурного конкурса.

Собака.ru собрала мнения экспертов об итогах конкурса и работах участников: