Продолжая пользоваться сайтом, вы принимаете условия и даете согласие на обработку пользовательских данных и cookies

18+
  • Город
  • Урбанистика
Урбанистика

Поделиться:

В Петербурге выбрали облик вестибюля станции метро «Лиговский проспект — 2». Мария Элькина, Владимир Фролов и другие эксперты — об итогах конкурса

В конце июля в Петербурге подвели итоги архитектурного конкурса на концепцию административного корпуса вестибюля новой станции метро «Лиговский проспект — 2». Первое место заняла работа «Студии 17», второе  архитектурного бюро SLOI Architects, третье — «А.Лен». Многие петербуржцы на решение жюри отреагировали неоднозначно и требуют пересмотра результатов. Собака.ru собрала мнения экспертов о проектах участников. 

Первое место. Проект архитектурного бюро «Студия 17» Святослава Гайковича
«Студия 17»

Первое место. Проект архитектурного бюро «Студия 17» Святослава Гайковича

В марте Комитет по градостроительству и архитектуре Петербурга (КГА) объявил конкурс на разработку концепции административного корпуса вестибюля станции метро «Лиговский проспект — 2», которая станет частью узла Высокоскоростной железнодорожной магистрали (ВСМ). Со станцией «Лиговский проспект — 1» ее свяжет подземный переход. Помимо в здании на Лиговском, 52К разместят музей метрополитена, административные помещения и клиентский центр. 

Первый этап конкурса — квалификационный отбор по портфолио. Среди требований к участникам — высокая профессиональная репутация и не менее пяти лет опыта работы с историческими территориями центральных районов Петербурга. 

Из 21 заявки отобрали 10 коллективов: SLOI Architects, «Евгений Герасимов и партнеры», «Архитектурная мастерская Б2», Intercolumnium, АБ «Хвоя», «Архитектурная мастерская М. Атаянца», «А.Лен», «Студия 17», «Студия 44» и «СУАР.Т-проект». Последние два вышли из конкурса по собственной инициативе. Работы восьми финалистов были представлены с 12 по 18 июля на выставке в Доме архитектора. Посмотреть концепции можно здесь

В конце июля подвели итоги конкурса. В состав жюри вошли главный архитектор Петербурга Павел Соколов, председатель КГА Юлия Киселева, председатель КГИОП Алексей Михайлов, президент Санкт-Петербургского Союза архитекторов Владимир Григорьев, руководитель управления проектными работами АО «Метрострой Северной столицы» Станислав Голубев, архитектор Михаил Мамошин и другие. При этом в разговоре с Собака.ru Владимир Григорьев подчеркнул, что жюри выбрало победителя без его участия. 

Первое место занял проект «Студии-17», второе — архитектурного бюро SLOI Architects, третье — «А.Лен». В разговоре с «Архи.ру» механизм принятия решения пояснил член Градостроительного совета при правительстве Петербурга, заслуженный архитектор России Владимир Линов: «Все участники конкурса нарушили какие-либо заданные ограничения. Особенно это относится к охранным ограничениям по высоте, проценту остекления, скатной крыше и так далее. Выбран победителем проект, в котором жюри усмотрело минимум нарушений и, главное, возможность при проектировании внести нужные поправки без изменения общей композиции». 

Результаты вызвали большой резонанс среди профессионалов и общественности. В соцсетях пользователи реагировали скорее негативно: в телеграм-канале КГА под постом об итогах конкурса более 450 дизлайков. Архитектурный критик Мария Элькина написала обращение к губернатору Петербурга Александру Беглову с просьбой пересмотреть результаты архитектурного конкурса. 

Собака.ru собрала мнения экспертов об итогах конкурса и работах участников:

Владимир Григорьев

Президент Санкт-Петербургского Союза архитекторов:

«В голосовании за первое место я отказался участвовать. Кроме проекта архитектурной мастерской Максима Атаянца, ни одна из представленных работ не соответствует нормам Закона Санкт-Петербурга № 820-7 “О границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия”. Считаю, что надо было предложить конкурсантам их доработать. Тотальное пренебрежение участниками законодательных норм — очень тревожный симптом. Очевидно, в массовом сознании сидит, что любое нарушение можно продавить административным ресурсом».

Второе место. Проект архитектурного бюро SLOI Architects
SLOI Architects

Второе место. Проект архитектурного бюро SLOI Architects

Владимир Фролов

Архитектурный критик, директор издательского дома «Балтикум»: 

«Если считать, что архитектурный конкурс делается для того, чтобы определить лучший проект того или иного здания, то итоги состязания удачными не назовешь. 

Во-первых, большинство участников не стремились к взаимодействию с архитектурной традицией Петербурга (либо делали это весьма условно), оставаясь в русле постмодернистских или метамодернистских трендов. Многие авторы выбрали жанр офисного здания в качестве основы для разработки по сути вокзального сооружения. Когда речь идет не о рядовом метро, а портале в транспортный хаб, такая трактовка темы не совсем понятна.

Во-вторых, первую премию дали предложению, которое выполнено в стилистике, характерной для 2000-х, возможно, первой половины 2010-х годов, а не для наших дней. Является ли подобное решение ответом на задачу создать “ворота в город”? Возможно, но в таком случае нужно понять, о каком городе идет речь. На мой взгляд, это ворота в Постленинград.

Хотя конкурс не дал результата, сопоставимого с лучшими решениями дореволюционной, да и советской эпохи, но ряд проектов заслуживает внимания. Неоклассическое решение Максима Атаянца, которое трактует тему входа в метро (и прохода на вокзал ВСМ) в духе римской триумфальной арки, вполне обосновано. Можно критиковать детали, некоторую суховатость характера, но то, что сам архитектурный тип выбран в соответствии с темой, сомневаться никак нельзя. Римская идея и сама по себе уместна в Петербурге (вспомним, что Александр Бенуа сравнивал столицу с римским гражданином), а тип торжественных городских ворот имеет и древний символический смысл, связанный с транзитом между мирами, подходящий в контексте разговора о подземном транспорте.

Работа бюро SLOI, получившая вторую премию, должна быть отмечена как удачная попытка создания метамодернистского ответа на поставленную задачу. Петербург выступает в роли окна не в старую, а в современную Западную Европу. Проект напоминает решения финских архитекторов последних лет, с их попыткой снабдить крепкое модернистское основание каким-то радикальным элементом, позволяющим резко выделиться из контекста. По-своему такой вариант отвечает идее “ворот” между пространствами. При этом тема арки тут как бы вывернута наизнанку — вместо двух опор фасад по Лиговскому проспекту получил одну “ножку”-пилон, трактованную в качестве абстрактной скульптуры.

Весьма радикальна работа АБ “Хвоя”. Авторы, вероятно, осознанно отстранились от контекста, создав сооружение холодное, “конторское”, но в своем роде очень цельное и внутренне логичное. Уверен, при этом, что если бы архитекторов попросили спроектировать собственно “контору”, ответ был бы иным.

Профессионально выступила и мастерская “Евгений Герасимов и партнеры”, предложив сразу два варианта решения. Один из них близок к победившему и опирается на прообраз Дома Мертенса на Невском проспекте зодчего Мариана Лялевича, однако отличается более актуальной суперэклектической стилистикой. Здесь архитекторы работают с темами индустриальности, что связывает образ сооружения с духом Лиговки, да и с транспортной ретроэстетикой. Наконец, предложение бюро Intercolumnium — вариация на мотив московского официального модернизма в случае доработки могла бы создать ритмически допустимую локальную доминанту на проспекте».

Третье место. Проект архитектурного бюро «А.Лен»
«А.Лен»

Третье место. Проект архитектурного бюро «А.Лен»

Мария Элькина

Архитектурный критик. Цитата по телеграм-каналу «Город, говори»:

«Если коротко и образно, то станция (проект «Студии 17». — Прим. Ред.) сделана в худших традициях конца 1990-х и начала 2000-х годов: карикатурное сочетание современных материалов и технологий с как бы классическими решениями, таким случайным и не очень корректным использованием элементов традиционной европейской архитектуры. Главный из них — арка почти во всю высоту здания. Это может сравниться только с самыми отвратительными и вопиющими образцами лужковской архитектуры, про которую, слава богу, в Москве забыли, как про страшный сон.

Если структурно, то плохо вот что:

  • Сразу видно, уже на рендерах, очень плохое качество поверхностей: нелепые грубые навесные фасады с заклепками, неприличные для городского сооружения, тем более для станции метро. Примерно такого же уровня остекление. 
  • Жутковатое сочетание навесного фасада под гранит и стекла. Оно неаккуратное, плохо продуманное и в общем образе, и в стыках. 
  • Очень неудачная идея с аркой, она приляпана сюда не пойми зачем. Для красоты не скажешь, она не красивая. С учетом первых двух пунктов вообще катастрофа. 
  • Атриум на крыше по качеству исполнения стремится к ларьку и худшим петербургским атриумам начала тысячелетия. 
  • Я бы сказала, что хорошее решение с углублением на уровне первого этажа, перед входом образуется что-то вроде портика. Но все такое мрачное и неудобное, что работать как общественное пространство не будет. 

Конечно, тут в первую очередь надо задаться вопросом о механизме принятия решений. Как так получается, что, когда почти во всех больших городах России и особенно в Москве уже давно как-то стремятся достичь по мировым меркам хорошего качества проектов, самый красивый на свете город Петербург остается глухой архитектурной провинцией? 

Что нужно делать? Как и делали 15 лет назад в Москве — искать профессионалов, создавать институции или реформировать старые. Что можно сделать быстро? Заменить несколько ключевых фигур на независимых профессионалов. Сделать так, чтобы в жюри каждого конкурса большинство составляли независимые профессионалы из Петербурга, может быть, из смежных областей, и/или хорошие архитекторы из других городов, которым нет резона голосовать "заодно". Градостроительный совет нужно реформировать таким образом, чтобы у членов Союза архитекторов осталось минимум возможностей лоббировать свои решения. В идеале же нужно сделать его (совет) более малочисленным и достойным, то есть проследить за тем, чтобы там не было людей, у которых за плечами есть позорные проекты, зато были бы люди с хорошей профессиональной репутацией, на которую можно положиться и которую страшно потерять. В Москве в свое время так сделали, и это сразу стало менять облик столицы в лучшую сторону».

Финалист. Проект «Архитектурной мастерской Максима Атаянца»
Архитектурная мастерская М. Атаянца

Финалист. Проект «Архитектурной мастерской Максима Атаянца»

Даниил Веретенников

Архитектор, городской планировщик. Цитата по телеграм-каналу «Клизма романтизма»:

«То, как дружно все ополчились против этого безобидного в общем-то проекта [архитектурного бюро «Студия 17»], говорит о том, что мы просто давно не получали архитектурных новостей из Петербурга и успели внушить себе, что местная архитектура развивается по меньшей мере в ногу с московской. 

Действительно, после СКА Арены и будущих (не сбудущихся) очередей Лахта Центра мало что прорывалось за пределы кружка интересующихся питерскими новостройками. 

Вот мы и успели забыть о том, что вообще-то петербургские мэтры-капромантье не только продолжают проектировать, но и не видят причин переучиваться и искать для себя новые жанры. У меня плохие новости для тех, кто тешил себя надеждой, будто долгожданная смена поколений в петербургской архитектуре уже произошла.

Многие пишут, что это продолжение капрома. Выглядит похоже, но мне бы не хотелось с этим соглашаться. Капром девяностых — это лихая удаль, нигилистская усмешка, постмодернистский панковский драйв, остроумный эксперимент и деконструкция общественного вкуса. А в 2025-м от такой архитектуры отдает мертвячиной: такое чувство, что рука авторов еще по инерции рисует постмодернизм, но никто из них уже не помнит, для чего это делается и какие смыслы они сами когда-то в это вкладывали.

Проект обыкновенный. Он контекстуальный. По-стариковски умный. Неяркий соразмерно своей невысокой градостроительной значимости. Развивающий многолетние традиции и исполненный какой-то нездешней усталости от поисков нового языка, даже как будто расписавшийся в тщетности самих этих поисков.

Думаю, что резонанс вокруг этого конкурса пойдет петербургской архитектуре на пользу. Точнее — институтам принятия решений в ней».

Финалист. Проект «Архитектурной мастерской Б2»
Архитектурная мастерская Б2

Финалист. Проект «Архитектурной мастерской Б2»

Дмитрий Гусаров

Историк архитектуры:

«Учитывая, что облик Лиговского проспекта нецелен и разнохарактерен, этот участок испортить было сложно. Главным минусом всех конкурсных работ стало соседство с двухэтажным зданием. Если говорить об облике станции метро с музеем и вокзалом, то есть примеры на том же Лиговском проспекте — Московский вокзал, БКЗ, станция метро "Лиговский проспект — 1" и Крестовоздвиженская церковь. Все эти постройки вежливо отступают от проспекта, формируя перед зданием пространство. Новый терминал (во всех проектах) выходит на красную линию без площади. Очевидно же там соберутся толпы людей — будет неудобно.

К ошибкам в проектах участников следует отнести мотив арки — избитый и дискредитировавший себя сюжет. Если в облике Балтийского, Варшавского и Ладожского вокзалов он использован умело, то последующее его растиражирование в торговых объектах ставит закономерный вопрос: а так ли нужен этот портал в виде гипер-арки на Лиговке?

При этом высота здания правильная — вокзал здесь точно не должен быть низким. И главные символы новой постройки умело найдены в работе "Архитектурной мастерской Б2" — это часы, вынесенные в отдельный объем, и вагон метро в прозрачном объеме. Первый говорит о том, что это вокзал (!), а второй — о музее метро. Это добавило бы облику Лиговки свежую ноту — пока у нее есть лишь набор всех стилей, объемов, сюжетов и времен. Современной архитектуры ведь в Петербурге практически нет, в центре так вообще мало. А предложение "Архитектурной мастерской Б2" очень современно. Концепция "Студии-17" производит впечатление попытки сделать "под старину", но в гипертрофированных размерах. Этот стиль проходили в девяностые, и он пока критически не осмыслен. Но я допускаю мысль, что проект победителя с годами найдет признание в обществе». 

Финалист. Проект АБ «Хвоя»
АБ «Хвоя»

Финалист. Проект АБ «Хвоя»

Татьяна Осецкая

Сооснователь архитектурного бюро Osetskaya.Salov, соавтор проекта-победителя открытого Международного конкурса на разработку облика станции Московского метрополитена «Кленовый бульвар»:

«Архитектурный конкурс на проект административного корпуса вестибюля станции "Лиговский проспект — 2" — значимое событие не только с точки зрения инженерной необходимости, но и как жест, утверждающий возможность нового высказывания в историческом и тектонически напряженном городском контексте.

Пространство подземного города всегда несет в себе архетипическую нагрузку. Метро — не просто инфраструктура, а современная форма сакрального: здесь происходит погружение, перемещение, перерождение. В этом смысле архитектура вестибюля — порог, рубеж, точка трансформации между шумным городом и подземной тишиной. Именно потому к такому проекту нельзя подходить утилитарно — необходимо создавать пространственный образ-переводчик, работающий и с телесным, и с символическим уровнем восприятия.

Среди финалистов конкурса мы отметили SLOI Architects и АБ "Хвоя", которые стремились к формообразованию, не поддающемуся сиюминутной моде, — строгому, но выразительному, чуткому к масштабам города и человеку. Интересна концепция "А.Лен", где чувствуется работа с границей света и тьмы, с плотностью материала, с пластикой, выходящей за пределы сугубо функционального.

Что касается проекта-победителя, мы видим в нем добросовестную попытку соединить ясную организацию потока с узнаваемым силуэтом. Однако архитектурный язык решения представляется нам несколько избыточным и фрагментарным. Он уходит в сторону формального цитирования и теряет ту необходимую сдержанность, которую диктует город. Архитектура станции метро в Петербурге — всегда диалог с тенью классики, с отблеском гранита, с непрерывной вязью улиц. Здесь уместна не манифестация, а медленное звучание, как у мокрого асфальта или рельефа на гранитном памятнике.

Подлинно выдающейся стала бы концепция, способная не только обеспечить функциональность и техническую точность, но и оставить в памяти пассажира ощущение поэтической паузы, архитектурного вдоха — того, ради чего мы и продолжаем строить».

Следите за нашими новостями в Telegram

Комментарии (0)

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь: news@sobaka.ru

18+

Купить журнал:

OZON
Подписные издания
Все свободны
Азбука вкуса
Доставка домой/в офис
A–Z
А Б В Г Д Е Ж З И Й К Л М Н О П Р С Т У Ф Х Ц Ч Ш Щ Э Ю Я
Выберите свой город:
Ваш город
Санкт-Петербург?
Выберите проект: