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Бизнес просит ввести мораторий на штрафы для курьеров в Петербурге

Недавно доставщикам ограничили движение на СИМ и ввели для них требования к внешнему виду. За несоблюдение новых правил грозит штраф.

Vaha73 / Shutterstock

В середине июля власти обязали курьеров иметь опрятную униформу со светоотражающими элементами, иметь при себе трекер, идентификационные номера на сумке и СИМ. Скорость на тротуарах и в пешеходных зонах снизили до 10 км/ч и ограничили движение в 11 районах города, на некоторых улицах в центре и вовсе запретили — Английской и Адмиралтейской набережных, Гороховой, Загородному проспекту. Помимо этого службы доставки должны были сформировать специальные реестры, где видны передвижения сотрудников и грузов.

Сразу после введения правил Комитет по законности и правопорядку Смольного начал штрафовать курьеров, которые передвигаются в запрещенных зонах или вышли на работу без идентификационного номера на одежде и трекера. Вместе с МВД сотрудники управления по контролю составили протоколы более чем на 120 доставщиков.

«В нашей практике такое впервые: чтобы в пятницу согласовали форму, а уже в понедельник за ее отсутствие наказывали. Курьерам выписывают предписания с последующим судом и штрафами — и на компанию, и на исполнителя. При этом очевидно, что даже при огромном желании, невозможно снабдить всех работников сумками с номерами и велосипедами — на их изготовление требуются реальные сроки. По итогам рейдов у компаний большие потери курьеров, которые и так в дефиците. Выписанный штраф за несоответствие номера на сумке и на велосипеде — 4000 рублей. При этом в самом постановлении конкретные суммы не прописаны, мы предполагаем, что применяются статьи КоАП», — отмечает президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов в разговоре с Собака.ru.

Iurii Bagrov / Shutterstock

Ассоциация транспортно-логистических и почтово-курьерских компаний «МАКС», Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ), Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) 30 июня отправили письмо губернатору Петербурга Александру Беглову с предложением о поэтапном переходе к нововведению, чтобы была возможность «проработать необходимые технологические решения, разработать недостающие регламенты и устранить правовую неопределенность».

«До устранения всех пробелов в постановлении [мы предложили] ввести мораторий на применение административных штрафов — такая практика применяется повсеместно в цивилизованном законодательном поле: при введении каких-либо изменений отводится срок на адаптацию, и только после него вступают в силу положения о штрафных санкциях», — отмечает президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов.

В письме ассоциации предложили властям ввести мораторий на полгода на привлечение курьеров к ответственности за отсутствие светоотражающих элементов и номера на одежде, на 4 месяца — за вид термосумки, на 3 месяца — за отсутствие номеров на транспорте. Введение ограничение скорости и запретных зон просят перенести на январь 2026 года, а требование к реестрам — на апрель 2026 года. Но ответа от властей они не получили, подчеркнули в разговоре с Собака.ru в АКИТ. 

Ранее мы рассказывали, как новые ограничения и требования к курьерам влияют на сервисы доставки и сделают ли они город безопаснее.

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