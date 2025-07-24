Бизнес просит ввести мораторий на штрафы для курьеров в Петербурге

В середине июля власти обязали курьеров иметь опрятную униформу со светоотражающими элементами, иметь при себе трекер, идентификационные номера на сумке и СИМ. Скорость на тротуарах и в пешеходных зонах снизили до 10 км/ч и ограничили движение в 11 районах города, на некоторых улицах в центре и вовсе запретили — Английской и Адмиралтейской набережных, Гороховой, Загородному проспекту. Помимо этого службы доставки должны были сформировать специальные реестры, где видны передвижения сотрудников и грузов.

Сразу после введения правил Комитет по законности и правопорядку Смольного начал штрафовать курьеров, которые передвигаются в запрещенных зонах или вышли на работу без идентификационного номера на одежде и трекера. Вместе с МВД сотрудники управления по контролю составили протоколы более чем на 120 доставщиков.

«В нашей практике такое впервые: чтобы в пятницу согласовали форму, а уже в понедельник за ее отсутствие наказывали. Курьерам выписывают предписания с последующим судом и штрафами — и на компанию, и на исполнителя. При этом очевидно, что даже при огромном желании, невозможно снабдить всех работников сумками с номерами и велосипедами — на их изготовление требуются реальные сроки. По итогам рейдов у компаний большие потери курьеров, которые и так в дефиците. Выписанный штраф за несоответствие номера на сумке и на велосипеде — 4000 рублей. При этом в самом постановлении конкретные суммы не прописаны, мы предполагаем, что применяются статьи КоАП», — отмечает президент Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ) Артем Соколов в разговоре с Собака.ru.