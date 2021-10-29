Сколько петербуржцев привились от коронавируса, но все равно заболели? Подсчитали в поликлинике

«Из 57 тысяч [завершивших вакцинацию в поликлинике] на сегодняшний день заболело в легкой форме 1 659 человек. Это малый процент», — заявил главврач поликлиники №17 Андрей Романов.

Ранее Комитет по здравоохранению сообщал о том, что среди проходящих лечение в коронавирусных стационарах Петербурга привиты около 8-10%. Хоть вакцинация не гарантирует, что человек не заразится, она снижает риск летального исхода не менее чем в 20 раз, подчеркивают врачи.

Число заболевших коронавирусом в России превысило 8 миллионов 432 тысячи, в Москве — 1 миллион 802 тысячи, в Петербурге — 701 тысячиу, в мире — 45 миллионов человек.

Сейчас в Петербурге прививают тремя вакцинами — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», которая поступила в город в мае 2021 года. Кроме того, теперь в Петербурге можно повторно привиться от коронавируса — ревакцинироваться советуют тем, кто уже привился более полугода назад.

Напомним, ранее власти Ленинградской области объявили о вводе QR-кодов в регионе. С 15 ноября они обретут статус пропуска, который потребуется для посещения театров, кино, бассейнов и фитнес-клубов. В Петербурге также вводят QR-коды для посещения мероприятий и общественных мест (для кинотеатров, концертных залов и цирков они потребуются раньше времени), а еще обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. Пускать непривитых от коронавируса петербуржцев в музеи, театры или рестораны по результатам ПЦР-тестов не будут. В Москве на полторы недели вводится локдаун, а в ноябре — обязательное использование QR-кодов. Петербург последовал примеру столицы и также ввел локдаун. После того, как его снимут, общепиту и развлекательным площадкам будет разрешено работать исключительно до 23:00.