В Петербурге с 8 ноября введут новые ограничения. Власти планируют сократить режим работы общепита

С 8 октября общепит, цирки, театры и концертные залы, кинотеатры, аквапарки, океанариумы, зоопарки, ледовые катки и парки аттракционов могут работать до 23:00. Проводить физкультурные, культурные, зрелищные, конгрессно-выставочные, торжественные, досуговые и иные мероприятия разрешено до 23.00. Но только при условии соблюдения ранее установленных требований, в том числе и по количеству участников.

Работодателям рекомендовали перевести на дистанционную работу граждан старше 60 лет и лиц, имеющих хронические заболевания (в случае отсутствия у них медицинских противопоказаний), в течение четырех недель для прохождения вакцинации.

Также работодателям посоветовали освободить от работы с сохранением зарплаты на 2 дня сотрудников при получении первого и (или) второго компонентов вакцины в день проведения ими вакцинации и на следующий день после нее. Эта рекомендация относится как к первичной, так и повторной вакцинации.

А с 30 октября неработающим гражданам старше 60 лет рекомендовали оставаться дома, а выходить на улицу только в случае необходимости. Также с этого числа в организациях, где просят предъявить QR-код, в случае наличия медотвода необходимо помимо справки о медотводе также предъявлять отрицательный ПЦР-тест, сданный не ранее чем за 3 дня до предъявления.

Напомним, ранее власти Ленинградской области объявили о вводе QR-кодов в регионе. С 15 ноября они обретут статус пропуска, который потребуется для посещения театров, кино, бассейнов и фитнес-клубов. В Петербурге также вводят QR-коды для посещения мероприятий и общественных мест (для кинотеатров, концертных залов и цирков они потребуются раньше времени), а еще обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. Пускать непривитых от коронавируса петербуржцев в музеи, театры или рестораны по результатам ПЦР-тестов не будут. В Москве на полторы недели вводится локдаун, а в ноябре — обязательное использование QR-кодов. Петербург последовал примеру столицы и также ввел локдаун.