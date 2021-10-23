СМИ: власти Петербурга с 30 октября планируют ввести локдаун, как в Москве

В Петербурге готовятся ввести с 30 октября «жесткий локдаун на время нерабочих дней по московскому сценарию». Об этом сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источник, близкий к городскому правительству.
По информации издания, в городе официально объявят о введении ограничений вечером 23 октября. Такие меры должны прервать рост заболеваемости и избежать закрытия бизнеса во время новогодних праздников. «Если сейчас не ввести локдаун, через неделю свободные места в ковидных стационарах закончатся», — добавил источник.
Меры решили ввести аналогично московским, чтобы жители столицы не приезжали на каникулы в Петербург. При этом в Петербурге будут небольшие послабления: в частности, в городе останутся открытыми продуктовые магазины и аптеки, а также будут работать предприятия, оказывающие бытовые услуги. Театры и музеи можно будет посещать по QR-коду.
Напомним, в Москве на полторы недели вводится локдаун из-за распространения COVID-19. С 28 октября по 7 ноября в столице будут работать только продовольственные магазины, аптеки, театры и музеи — их посещение будет возможно только при условии заполняемости помещений не более 50%, использования QR-кодов и защитных масок.
Ранее власти Ленинградской области объявили о вводе QR-кодов в регионе. С 15 ноября они обретут статус пропуска, который потребуется для посещения театров, кино, бассейнов и фитнес-клубов. В Петербурге также вводят QR-коды для посещения мероприятий и общественных мест, а еще обязательную вакцинацию для некоторых категорий граждан. Пускать непривитых от коронавируса петербуржцев в музеи, театры или рестораны по результатам ПЦР-тестов не будут.
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