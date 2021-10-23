СМИ: власти Петербурга с 30 октября планируют ввести локдаун, как в Москве

По информации издания, в городе официально объявят о введении ограничений вечером 23 октября. Такие меры должны прервать рост заболеваемости и избежать закрытия бизнеса во время новогодних праздников. «Если сейчас не ввести локдаун, через неделю свободные места в ковидных стационарах закончатся», — добавил источник.

Меры решили ввести аналогично московским, чтобы жители столицы не приезжали на каникулы в Петербург. При этом в Петербурге будут небольшие послабления: в частности, в городе останутся открытыми продуктовые магазины и аптеки, а также будут работать предприятия, оказывающие бытовые услуги. Театры и музеи можно будет посещать по QR-коду.