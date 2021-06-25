Беглов: Евро-2020 и ПМЭФ не повлияли на рост заболеваемости коронавирусом в Петербурге

«Многие говорят: футбол нам принес эту «заразу». Приехали всего-навсего 5 тысяч [болельщиков], это не такое большое количество. Но правило какое: в аэропорту должен предъявить справку. Возьмем ту же самую фан-зону — там тоже соответствующие требования. Если бы все мероприятия наши проходили с таким строгим соблюдением правил, то мы бы жили сегодня в нормальных условиях. Поэтому футбол здесь не виноват», — отметил Беглов в эфире телеканала «78».

Практически все то же самое можно повторить и про Петербургский международный экономический форум, где также было порядка пяти тысяч участников и соблюдались строгие ограничения. Отдельно Беглов подчеркнул: принятые меры в итоге сработали, ни один человек на ПМЭФ не заболел, а многие гости потом хвалили Петербург именно за усилия по обеспечению безопасности. «Мы первые в мире провели такое мероприятие со времен пандемии», — заявил губернатор.

Виновным в росте числа заболевших коронавирусом в Петербурге стоит винить новый штамм COVID-19 — именно он, по мнению Беглова, и объясняет негативную динамику. «Пришел новый штамм, с ним нужно по-другому бороться, к нему нужно приспособиться: он более агрессивный. Мы боремся с ним», — заключил он.