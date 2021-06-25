Беглов: Евро-2020 и ПМЭФ не повлияли на рост заболеваемости коронавирусом в Петербурге

Губернатор Петербурга Александр Беглов заявил, что на рост числа заболевших коронавирусом в Петербурге Евро-2020 и Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ) не повлияли. Во всем виноват новый штамм, с которым городу еще предстоит побороться.
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Фото: Shutterstock.com
«Многие говорят: футбол нам принес эту «заразу». Приехали всего-навсего 5 тысяч [болельщиков], это не такое большое количество. Но правило какое: в аэропорту должен предъявить справку. Возьмем ту же самую фан-зону — там тоже соответствующие требования. Если бы все мероприятия наши проходили с таким строгим соблюдением правил, то мы бы жили сегодня в нормальных условиях. Поэтому футбол здесь не виноват», — отметил Беглов в эфире телеканала «78».
Практически все то же самое можно повторить и про Петербургский международный экономический форум, где также было порядка пяти тысяч участников и соблюдались строгие ограничения. Отдельно Беглов подчеркнул: принятые меры в итоге сработали, ни один человек на ПМЭФ не заболел, а многие гости потом хвалили Петербург именно за усилия по обеспечению безопасности. «Мы первые в мире провели такое мероприятие со времен пандемии», — заявил губернатор.
Виновным в росте числа заболевших коронавирусом в Петербурге стоит винить новый штамм COVID-19 — именно он, по мнению Беглова, и объясняет негативную динамику. «Пришел новый штамм, с ним нужно по-другому бороться, к нему нужно приспособиться: он более агрессивный. Мы боремся с ним», — заключил он.
Сейчас в Петербурге разворачивают дополнительные койки для пациентов с коронавирусом. Это необходимо в период Евро-2020 — для «соблюдения требований по оказанию помощи пациентам с COVID-19 в городе разворачиваются дополнительные коечные мощности». Полностью перепрофилируют под прием пациентов с коронавирусом Городскую многопрофильную больницу №2 в Петербурге и Мариинскую больницу.
Госпитализация с коронавирусом в Петербурге нарастает. В больницы города увозят по 800-900 человек в день, доля тяжелых пациентов достигла 18%, в основном болеют молодые. Коечный фонд буду увеличивать до 10 тысяч мест.
Число заболевших коронавирусом в России превысило 5 миллионов 388 тысяч, в Москве — 1 миллион 315 тысяч, в Петербурге — 461 тысячу, в Ленинградской области — 47 тысяч, в мире — 179 миллионов человек. В Москве ввели обязательную вакцинацию некоторых категорий граждан, последовала примеру столицы Ленинградская область, в Петербурге аналогичные меры пока не планируют. Сейчас в Петербурге прививают тремя вакцинами — это «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак», которая поступила в город в мае 2021 года. Кроме того, теперь петербуржцы могут пройти вакцинацию от коронавируса на дому.
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