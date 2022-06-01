Ресторан Mina Арама Мнацаканова на Крестовском острове: кухни Италии и Ливана с видом на Малую Невку

Арам Мнацаканов клонировал свой итало-ливанский ресторан Mina с Малой Никитской в Москве и поместил в зеленое сердце Петербурга – на Крестовский остров. В свойственной Probka Family сверхкачественной манере подают левантийские лепешки с намазками, гениальный табуле и кефту в наполненном светом и воздухом красивом пространстве. Важно: вид из окон во всю стену – на набережную Малой Невки и Лазаревский мост.
«С XIV века, в самом сердце Ливана, в Бейруте живет колония итальянцев, которых так и называют – italo-libanesi. Получилось так, что я сначала придумал меню, а потом обнаружил, что есть целый народ, со своей кулинарной традицией, в которой, не благодаря фантазии шеф-повара, а исторически смешаны две великие кухни – итальянская и ближневосточная», – так Арам Михайлович рассказывает о концепции, которую раньше не встречал гастрономический Петербург. Руководят кулинарными процессами Джилберто Нассер (ливанец-итальянец) и пицца-шеф всех проектов «Пробки» Мануэль Сурачи, который открыл пиццерию Da Manu ( «У Ману», то есть «У Мануэля») прямо за стенкой – в совсем небольшом помещении с открытой кухней.
Спроси у каждого уже побывавшего в Mina, что брать, все разом выговорят: «мухаммару, бабагануш и хумус!». Первая намазка – из печеных сладких перцев, орехов и томатов – безусловный хит здешнего меню и лучший друг горячей (свежеиспеченной!) питы, которую гостю выносят комплиментом.
Вся пицца, которую готовят по этому адресу, разработана Мануэлем, чью работу оценили эксперты мирового рейтинга 50 Top Pizza в прошлом году. На не классическую левантийскую тончайшую лепешку, сдобренную заатаром, укладывают салями, парму и мортаделлу. Паста в меню преимущественно закрытая, с ладными начинками – баклажан с нутом, щечки с трюфелем или рагу из козленка.
Шеф Джилберто рассказывает основную идею ресторана через раздел основных блюд. Здесь и храйме – восточное рыбное блюдо, и кефта из ягненка, которые подаются с сардинской пастой фрегола – круглой и очень мелкой, напоминающей ближневосточный птитим.
С 9 утра по будням и с 10 по выходным на кухне готовят завтраки: вафли в жанре крок мадам и крок месье, шакшуку по семейному рецепту Джилберто Нассера и классический Бенедикт.
Архитектор Евгений Скориков (работал над Mama Tuta, R14, и свои безглютеновым проектом No Regrets) оформлял пространство по четкому ТЗ Арама Мнацаканова: богемность старого Бейрута с его небрежным шиком и современные детали. Стены облицованы состаренной и разбитой плиткой с вкраплениями сусального золота. С одной стороны – настоящей, с другой – напечатанной на фотообоях. Зал, украшенный плетеной мебелью, алыми светильниками, похожими на пузыри, и большим количеством зеленых растений, разделяют бетонные колонны.
Ресторан состоит из двух уровней, на первом этаже – открытая кухня, витринные окна, которые распахиваются в теплое время, создавая подобие мансарды для верхнего ряда посадки. Именно в этой точке найдено идеальное место для романтического свидания – прямо под солнцем, за маленьким мраморным столиком на двоих.
Комментарии (0)