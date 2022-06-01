Ресторан Mina Арама Мнацаканова на Крестовском острове: кухни Италии и Ливана с видом на Малую Невку

Спроси у каждого уже побывавшего в Mina, что брать, все разом выговорят: «мухаммару, бабагануш и хумус!». Первая намазка – из печеных сладких перцев, орехов и томатов – безусловный хит здешнего меню и лучший друг горячей (свежеиспеченной!) питы, которую гостю выносят комплиментом.

Вся пицца, которую готовят по этому адресу, разработана Мануэлем, чью работу оценили эксперты мирового рейтинга 50 Top Pizza в прошлом году. На не классическую левантийскую тончайшую лепешку, сдобренную заатаром, укладывают салями, парму и мортаделлу. Паста в меню преимущественно закрытая, с ладными начинками – баклажан с нутом, щечки с трюфелем или рагу из козленка.