Во дворе особняка Мясникова открылся ресторан Juan в духе испанской кантины с мясом на хоспере, тако и текилой

Полное название – Juan Cantina Espanola. Это младший брат «Ателье Tapas & Bar» на Петроградской с меню от шефа обоих проектов Николая Рязанцева. Кухня построена вокруг блюд на хоспере, в котором готовят осьминога, стейк мачете и говяжьи ребра. Есть раздел с сырым мясом и морепродуктами (севиче, тартары, устрицы), несколько видов тако и около десяти видов пинчос: с крабом, осьминогом, тунцом, лососем и курицей. Фермерское мясо маринуют под прессом из камня, хлеб для тапасов – приготовленный самостоятельно.

В коктейльной карте есть акцент на использование свежих фруктов и соков, а бар обещают заполнить коллекцией текилы.