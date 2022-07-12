Во дворе особняка Мясникова открылся ресторан Juan в духе испанской кантины с мясом на хоспере, тако и текилой

Во дворе особняка Мясникова на ул. Восстания, 45, открылся ресторан Juan в духе испанской кантины от Михаила Соколова и Тимура Дмитриева (Salone pasta&bar, Italy.co).
Полное название – Juan Cantina Espanola. Это младший брат «Ателье Tapas & Bar» на Петроградской с меню от шефа обоих проектов Николая Рязанцева. Кухня построена вокруг блюд на хоспере, в котором готовят осьминога, стейк мачете и говяжьи ребра. Есть раздел с сырым мясом и морепродуктами (севиче, тартары, устрицы), несколько видов тако и около десяти видов пинчос: с крабом, осьминогом, тунцом, лососем и курицей. Фермерское мясо маринуют под прессом из камня, хлеб для тапасов – приготовленный самостоятельно.
В коктейльной карте есть акцент на использование свежих фруктов и соков, а бар обещают заполнить коллекцией текилы.
Дизайн интерьера доверили Евгении Ужеговой (московские Insider, EVA, Loro). Пространство разделяет ломанная мраморная стойка, а наполняют орнаменты, витражи, изразцовая плитка и зеленые ложи, в которых спрятаны диваны.
Во дворе летом открыта терраса с зонтами, очагом, столом для пинг-понга, качелями и шезлонгами.
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