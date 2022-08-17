Бистро Crevette в квартале «Брусницын»: креветки, вино и вид на Финский залив

В новом квартале «Брусницын», что рядом с «Севкабель портом» на Кожевенной линии, уже вовсю кипит жизнь! На зеленых газонах набережной загорают люди в шезлонгах, в нишах у воды счастливые пары пьют вино, на летней сцене инструктор ведет урок бачаты, а на крыше Roof Place распевается Дима Билан (редактор был счастлив!). Здесь работает бистро Crevette с бранчами по выходным и видом на Финский залив, где очень приятно встретить закат с бокалом.
Это первый совместный проект (влюбленных друг в друга!) гастропродюсера Алены Мельниковой и шеф-повара Олега Перфилова – выпускника кулинарной школы Le Cordon Bleu и экс-шефа The Repa, можно сказать, при Мариинском театре, который считает своей профессиональной родиной Францию.
Главный продукт в меню – креветка: магаданская, аргентинская, северная сладкая, мелкая крымская. Их выкладывают на хумус, делают риет, покрывая сырным муссом и готовят биск. Есть и простая классика: тарелка королевских с плошкой коктейльного соуса, но сложносочиненного, с коньяком. Большие креветки Ботан, которые водятся у сахалинских берегов на глубине до 500 м, подают с айоли из маракуйи. Все это рекомендуют сопровождать вином из карты Евгения Усачева (московский бар «Сквот Винная» и ex-сомелье «Винного шкафа» и Hamlet + Jacks), в которой собраны маленькие хозяйства и винодельни морских регионов.
Помимо белка ракообразных на кухне готовят форель с мидиями, куриный бульон с митболами и утиный паштет с луково-грибным чатни.
Интерьер разрабатывала сама Алена: светлое пространство с окнами в пол и открытой кухней украсила советскими заводскими лампами 60-х и современным искусством из своей личной коллекции – наш любимый диптих «Бабушка и осьминог» модной художницы Юлии Кернер.
Комментарии (0)