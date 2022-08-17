Бистро Crevette в квартале «Брусницын»: креветки, вино и вид на Финский залив

Главный продукт в меню – креветка: магаданская, аргентинская, северная сладкая, мелкая крымская. Их выкладывают на хумус, делают риет, покрывая сырным муссом и готовят биск. Есть и простая классика: тарелка королевских с плошкой коктейльного соуса, но сложносочиненного, с коньяком. Большие креветки Ботан, которые водятся у сахалинских берегов на глубине до 500 м, подают с айоли из маракуйи. Все это рекомендуют сопровождать вином из карты Евгения Усачева (московский бар «Сквот Винная» и ex-сомелье «Винного шкафа» и Hamlet + Jacks), в которой собраны маленькие хозяйства и винодельни морских регионов.

Помимо белка ракообразных на кухне готовят форель с мидиями, куриный бульон с митболами и утиный паштет с луково-грибным чатни.