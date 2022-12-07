Ресторанные открытия декабря: детройтская пицца на Мойке и азиатский проект от команды Department 57

Островная Италия, Средиземноморье, Франция или Азия: редактор рубрики «Еда» Дарья Павлюкевич отправляет нас в вояж по Мойке — по новым ресторанам в перерывах между музеями и квестами за подарками.
Пицца-мэтры Антон Исаков и Даниил Сычев — идеологи и основатели новой La Biga pizza&pasta на Гороховой
Фото: Лина Либо
Свет: Николай Балясников Skypoint
La Biga pizza&pasta
Антон Исаков и Даниил Сычев, давно всё понявшие про пиццу, открывают итальянское бистро. И первый сногсшибательный факт про La Biga: окна — в пол, вид — на нарядный фасад Au Pont Rouge и Мойку. Во-вторых, какой каст! За вино отвечает Антон Белочкин из Bourgeois Bohemians, за коктейли — Антон Геннадиев (Juan Cantina Espanola), над интерьером работала Ксения Смирнова (Sea, Signora, Salone Pasta&Bar), добавив к историческому слою местных стен дуб, металл, бетон и ручную роспись. Готовить будут фирменную детройтскую пиццу, квадратную и с сырными бортами: говорят, она такая в Петербурге одна. Дополнительно хотим отметить преемственность эпох — помещение еще не остыло после Pizza Hut.
Откроются во второй половине декабря
Гороховая ул., 16/71
Naia
Красноречивее всего о таланте и хватке Ильи Бурнасова говорят его дела. Только он на сверхскоростях построил собственный Pizza Point (уже дважды), тут же совместно с партнерами запустил итальянский ресторан Figata c домашней пастой в пяти минутах от Мойки, а теперь открывает над ним же средиземноморский Naia c гастрономическим уклоном в Грецию. Гарантирует морепродукты (из собственной аквасистемы!), сыры, оливы, открытый огонь, вино и вечное ощущение фестиваля (праздник на древнегреческом!).
Откроются во второй половине декабря
Малая Морская ул., 18
Ro
Команда, набившая руку в легендарном Department 57, в середине декабря запустит азиатский ресторан напротив бутика Cartier (опять Мойка из панорамных окон!). Бодрые коктейли, raw-бар и переосмысленные классические сочетания разных регионов Азии от шеф-повара Кирилла Зотова. Малазийский суп из желтого карри будут готовить с яичной лапшой и говяжьими щеками, а брискет — глазировать домашним хойсином и укладывать на обжаренную китайскую лепешку.
Открытие переносится на начало февраля
Наб. реки Мойки, 44
René
Долгожданное открытие 2022 года — кафе на втором этаже обновленного Дома книги. Шеф-повар Роман Киселев (в Париже он работал с мэтрами Ганьером и Дюкассом, а в Петербурге ответственен за самые модные боулы Nothing Fancy) разработал меню с русскофранцузским флером: от фантастического гратена дофинуа с грюйером и пате из фуа-гра до чебуреков и вареников. Завтракать в Доме Зингера особенно приятно: берешь свежий роман Водолазкина «Чагин», бутерброд с красной икрой и сидишь в окружении гобеленов по рисункам Уильяма Морриса, метлахской плитки и венецианской штукатурки. А на самом видном месте блестит витрина с булочками от пекаря Антона Исенина — автора всей выпечки в Aster.
Ресторан уже работает
Невский пр., 28
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