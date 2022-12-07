Ресторанные открытия декабря: детройтская пицца на Мойке и азиатский проект от команды Department 57

René

Долгожданное открытие 2022 года — кафе на втором этаже обновленного Дома книги. Шеф-повар Роман Киселев (в Париже он работал с мэтрами Ганьером и Дюкассом, а в Петербурге ответственен за самые модные боулы Nothing Fancy) разработал меню с русскофранцузским флером: от фантастического гратена дофинуа с грюйером и пате из фуа-гра до чебуреков и вареников. Завтракать в Доме Зингера особенно приятно: берешь свежий роман Водолазкина «Чагин», бутерброд с красной икрой и сидишь в окружении гобеленов по рисункам Уильяма Морриса, метлахской плитки и венецианской штукатурки. А на самом видном месте блестит витрина с булочками от пекаря Антона Исенина — автора всей выпечки в Aster.

Ресторан уже работает

Невский пр., 28