Бистро-бар Mio: вид на Казанский собор, итальянская кухня и аперитивы в новом проекте Марка Лапина

Вид на Казанский собор и Воронихинский сквер, фэнси интерьер, итальянская кухня, аперитивный бар (Каррарский белый мрамор!) и коллаборация с ЛФЗ – вот не полный список причин сходить в новый проект Mio Марка Лапина (соавтор ресторанов Grecco и Mercado del Sol), на этот раз самостоятельный.
Это итальянский бистро-бар на месте «На Вина!» (Казанская, 3А), полностью оставившего Центральный район ради Петроградки. Марк задумал его сделать дневным, светлым и легким, таким, в который особенно приятно зайти на аперитив. Над дизайном работала Анастасия Хальчицкая, создатель интерьеров предыдущих проектов ресторатора. Зеркала – венецианские, кресла – гобеленовые, светильники – из муранского стекла, а массивная барная стойка сделана из тосканского камня Бьянка Каррара – короля в мире мрамора (для своего «Давида» его выбирал Микеланджело). Панели на стенах выкрашены в разные оттенки зеленого так, что составленная гармония напоминает лист римского салата, который особенно жизнерадостно выглядит в солнечных лучах.
Меню Марк придумывал вместе с шеф-поваром Франческо Барбато, который отвечает за кухню в итальянском ресторане Francesco от Ginza Project. Большой акцент сделан на антипасти и закусках: сыр Монтазио с трюфелем, деликатесное мясо, хумус из песто, карпаччо из марлина и перцы с лимоном на гриле выносят на этажерках, если заказать несколько блюд. Есть рецепты, традиционные для конкретного региона или города. Традиционная сицилийская капоната из баклажанов с томатным соусом, котлета по-милански, ореховая кофрижка Панфорте – традиционная рождественская выпечка из Сиены, а пьядина – это оригинальная лепешка исторической области Эмилия-Романья. В списке горячего найдутся блюда для двоих: соте из мидий или зупетта – томатный суп с морепродуктами в тесте, который сервируют прямо у стола.
Все подается на тарелках, которые специально для Mio произвел ЛФЗ. На белоснежном фарфоре либо цветочный принт, в точности такой же каким оформлено меню, или канарейка – птица когда-то жила у семьи Лапиных в Италии.
Алкогольную карту наполнял Павел Клат, коктейльный специалист из Mercado del sol. Легкие спритцы, хуго и россини (подаются в самых длинноногих бокалах Петербурга!) сменяют дижестивные негрони или сардинский ликер мирто. В винном меню собрано лучшее с юга Франции и Тосканы.
В планах команды ввести завтраки с 10 утра и развивать пастичерию, чтобы любоваться колонным залом и куполом Казанского на открытой террасе непременно с бокалом и разномастной выпечкой.
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