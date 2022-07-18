Бистро-бар Mio: вид на Казанский собор, итальянская кухня и аперитивы в новом проекте Марка Лапина

Меню Марк придумывал вместе с шеф-поваром Франческо Барбато, который отвечает за кухню в итальянском ресторане Francesco от Ginza Project. Большой акцент сделан на антипасти и закусках: сыр Монтазио с трюфелем, деликатесное мясо, хумус из песто, карпаччо из марлина и перцы с лимоном на гриле выносят на этажерках, если заказать несколько блюд. Есть рецепты, традиционные для конкретного региона или города. Традиционная сицилийская капоната из баклажанов с томатным соусом, котлета по-милански, ореховая кофрижка Панфорте – традиционная рождественская выпечка из Сиены, а пьядина – это оригинальная лепешка исторической области Эмилия-Романья. В списке горячего найдутся блюда для двоих: соте из мидий или зупетта – томатный суп с морепродуктами в тесте, который сервируют прямо у стола.

Все подается на тарелках, которые специально для Mio произвел ЛФЗ. На белоснежном фарфоре либо цветочный принт, в точности такой же каким оформлено меню, или канарейка – птица когда-то жила у семьи Лапиных в Италии.