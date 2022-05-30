«Федя, Дичь!» от авторов рюмочной «Ипполит»: модные шашлыки с беляшами и мацераты в самом центре Петербурга

Игорь Михайлюк, автор сверхпопулярной в любое время дня рюмочной «Ипполит», занялся гастрономическим акционизмом и открыл шашлычную «Федя, Дичь!» в самом центре Петербурга — на Садовой ул., 7-9-11. Как же мы скучали по простой еде и добротным порциям!
Привет фильму «Бриллиантовая рука» передает не только название «Федя, Дичь!», но и портрет Семен Семеныча, а также оригинальное кресло из фильма Гайдая. Все это появилось благодаря хозяйке магазина «Цветок» и автору интерьера Нине Сидориной. Помещение оформлено просто и ничего кроме старинной хрустальной люстры с бронзой не отвлекает от главного — душевной еды и хитрых мацератов.
Шеф-повар проекта Полина Волкова работает в народном жанре: на мангале готовит шашлыки и люля-кебаб, в казане — безупречный плов с бараниной, а во фритюрнице жарит беляши и пирожки с колбасным сыром и яйцом или с повидлом. Идеальной парой к рюмке здесь считается бутерброд на подсушенном хлебе. Выбрать можно из четырех видов, каждый из которых со всеми любимыми гастрономичными сочетаниями: селедка и чуть поджаренная картошка, сало и зеленый лук, яичный салат и шпроты или брауншвейгская колбаса и огурец.
Всю еду, конечно, можно заказать навынос, но за «сакральность и сохранение качества блюд вне этого заведения команда ответственности не несет», — заявляют каждому при отдаче мяса с собой.
В отличие от старшего брата — рюмочной «Ипполит» — настойки здесь производят не на беленькой, но на джине, а перцовка или бородинская — ничем не усложненные стандарты. Большой акцент команда делает на мацератах — самодельной ароматной водке с абсолютно неощутимой крепостью в 37°. Из разных продуктов вроде гречихи, базилика и чеснока, ромашки и тархуна, ягод и фруктов вытягивают все вкусоароматические свойства и одаривают ими напиток. Безалкогольные лимонады в советской стилистике, компот и даже айран в «Феде» тоже честные, то есть домашние.
На официальном открытии выступал артист планетного масштаба Игорь Корнелюк, задавший темп беспрерывному и по сей день аншлагу. Бодрому началу поспособствовал и бар-менеджер шашлычной Иван Курицын, собравший фул хаус, пригласив работать за стойку старожилов и ультрапрофессионалов питейного Петербурга, к которым хочется возвращаться.
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