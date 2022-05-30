«Федя, Дичь!» от авторов рюмочной «Ипполит»: модные шашлыки с беляшами и мацераты в самом центре Петербурга

Шеф-повар проекта Полина Волкова работает в народном жанре: на мангале готовит шашлыки и люля-кебаб, в казане — безупречный плов с бараниной, а во фритюрнице жарит беляши и пирожки с колбасным сыром и яйцом или с повидлом. Идеальной парой к рюмке здесь считается бутерброд на подсушенном хлебе. Выбрать можно из четырех видов, каждый из которых со всеми любимыми гастрономичными сочетаниями: селедка и чуть поджаренная картошка, сало и зеленый лук, яичный салат и шпроты или брауншвейгская колбаса и огурец.

Всю еду, конечно, можно заказать навынос, но за «сакральность и сохранение качества блюд вне этого заведения команда ответственности не несет», — заявляют каждому при отдаче мяса с собой.