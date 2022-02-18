Греческая таверна Páme от команды Dreamteam: мандариновые деревья, тарамасалата и вино с Балканского полуострова

На набережной Мойки, 3 — в здании Круглого рынка Кваренги — новый резидент! Команда Dreamteam (Forno Bravo Centrale, Self Edge Japanese, Smokе BBQ, «Траппист») пробует укротить строптивое пространство, не поддавшееся уже нескольким рестораторам, и открывает греческую таверну Páme. Для точной передачи гастрономичности колыбели европейской цивилизации призвали помощника-консультанта — гречанку Анну — жену одного из создателей, Алексея Бурова.
Интерьер практически не претерпел изменений после работы русско-американского авангардного бюро Crosby Studios Гарри Нуриева для «Мойки 3». Дизайн лишен визуальных клише, но глазу есть за что зацепиться: мандариновые деревья, корзины с гранатами, старинные буфеты, цветочные узоры фарфоровой посуды. Столы украшены не только белыми скатертями и стройными длинными подсвечниками, но и резными венскими стульями.
Если душа просит раскатистого застолья, можно занять небольшой зал на 12 человек. Одна из стен посвящена семейному фотоархиву с портретами бабушек и дедушек, а напротив — окна в пол, рядом с которыми растут лимоны.
Кухня — простая, но из суперпродуктов (серьезно, найти такие томаты в Петербурге нужно очень постараться), призывает делить каждое блюда друг с другом. Оливки, лепешки, йогурт и фета приезжает с Балкарского полуострова — у последней даже защищенный статус PDO, гарантирующий определенный апелласьон.
По меню, разработанному шеф-поваром Василием Ратнером, можно составить исчерпывающий гурмано-греческий тезаурус:
- тирокафтери — намазка, представляющая собой перемолотую аутентичную фету с перцем чили;
- тарамасалата — дип из икры копченой трески и картофеля я красной икрой;
- фава — пюре из желтого гороха;
- долмадакья — долма;
- лукумадес — пончик с тыквенным кремом и соленой карамелью;
- галактобурек — пирог из манной крупы и теста фило с миндальным мороженым;
- хориатики — греческий салат здорового человека, который непременно надо брать в стол.
В Páme помимо морепродуктов из Средиземного моря и свежайших ципуры и лаврака, предлагают стейк томагавк. Его здесь делают по-гречески — с гранатовым соусом. Традиционный кебаб подают с пучком зелени, сладким виноградом и овощами, в печи выпекают лимонный картофель, делают дзадзики по стандарту — из огурца без кожуры и семечек.
Вина в карте немного — дюжина старосветских позиций и несколько выбранных вин с Санторини и материковой Греции (Родитис, Робола с Ионическом острова, Ксиномавро) идут дополнением к еде, не перебивая трапезу.
Листинг коктейлей золотой поталью выписан на зеркалах над барной станцией. Каждый из миксов с нужным нюансом — хайбол с гранатом и сумахом, мартини с греческой водкой узо, а сауэр с цитрусами и орегано.
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