Греческая таверна Páme от команды Dreamteam: мандариновые деревья, тарамасалата и вино с Балканского полуострова

Интерьер практически не претерпел изменений после работы русско-амери­канского авангардного бюро Crosby Studios Гарри Нуриева для «Мойки 3». Дизайн лишен визуальных клише, но глазу есть за что зацепиться: мандариновые деревья, корзины с гранатами, старинные буфеты, цветочные узоры фарфоровой посуды. Столы украшены не только белыми скатертями и стройными длинными подсвечниками, но и резными венскими стульями.

Если душа просит раскатистого застолья, можно занять небольшой зал на 12 человек. Одна из стен посвящена семейному фотоархиву с портретами бабушек и дедушек, а напротив — окна в пол, рядом с которыми растут лимоны.