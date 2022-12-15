Бистро La Biga на Гороховой: детройтская пицца и вид на Au Pont Rouge

Петербург – город-космополит, по крайней мере, по части гастрономии. На Гороховой появилось бистро La Biga, большими окнами выходящее на фасад Au Pont Rouge, где отстаивают честь детройтской пиццы и охраняют наследие помещения – не один десяток лет студенты и туристы бегали сюда в Pizza Hut.
Заведение появилось здесь благодаря Антону Исакову и Даниилу Сычеву, которые уже разрекламировали Детройт-пиццу в своем одноименном корнере фудпарка «Меркурий». В бистро к ней добавились продуманный интерьер, красивый вид и открытая кухня, а вот курс на демократичность – остался неизменным.
Антон и Даниил готовят домашнюю пасту: классическую качо-э-пепе, нарядные зеленые равиоли с рикоттой (а ньокки у них вообще косплеят грибы), мальтальяти, которую делают из муки из вчерашнего хлеба, а затем запекают в печи. В остальном меню найдете итальянские закуски вроде вителло тоннато и канноли, интерпретированные – аранчини из капусты, горячие блюда – без всякого теста.
Печь в La Biga позволяет делать все виды пиццы, в заведении даже планируют проводить бранчи, где будут знакомить гостей не только с главными в меню римской и детройтской. Это молодой стиль родом из штата Мичиган, отличающийся квадратной формой, очень пышным воздушным тестом и высокими сырными бортами из запеченной моцареллы. Пиццу начиняют то американскими специлитетами (брискет), то итальянскими (прошутто котто) или сезонными продуктами (хурма). Специальные противни из голубой стали позволяют готовить быстро (6 минут!), но не вредить тесту.
Отвечать за другие важные элементы проекта Антон и Даниил позвали тоже суперпрофессионалов. Вино подбирал мастер фудпейринга Антон Белочкин из Bourgeois Bohemians, коктейли — Антон Геннадиев (Juan Cantina Espanola), а над интерьером работала Ксения Смирнова, оформлявшая масштабный Sea, Signora и Salone Pasta&Bar. По наследству команде досталось помещение с панорамными окнами, высокими потолками, историческими кирпичными стенами и балками, к которым добавили дуб, венские винтажные стулья и ручную роспись – пейзажи и многослойный орнамент с лимонами и арками венецианского палаццо.
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