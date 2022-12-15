Бистро La Biga на Гороховой: детройтская пицца и вид на Au Pont Rouge

Заведение появилось здесь благодаря Антону Исакову и Даниилу Сычеву, которые уже разрекламировали Детройт-пиццу в своем одноименном корнере фудпарка «Меркурий». В бистро к ней добавились продуманный интерьер, красивый вид и открытая кухня, а вот курс на демократичность – остался неизменным.

Антон и Даниил готовят домашнюю пасту: классическую качо-э-пепе, нарядные зеленые равиоли с рикоттой (а ньокки у них вообще косплеят грибы), мальтальяти, которую делают из муки из вчерашнего хлеба, а затем запекают в печи. В остальном меню найдете итальянские закуски вроде вителло тоннато и канноли, интерпретированные – аранчини из капусты, горячие блюда – без всякого теста.