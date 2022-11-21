На Большой Морской открылась вторая пиццерия Da Manu от Арама Мнацаканова и Мануэля Сурачи

Пиццерия рассчитана всего на 25 мест. Здесь открытая кухня со стойкой, за которой можно сесть, стены, отделанные деревянными лакированными панелями из карельской березы, винтажная хрустальная люстра, бархатные диваны и стулья, белый мрамор столов. Потолок украшают обои британской марки Cole&Son, поставщика Букингемского дворца, имитирующие старинную плитку.

Одну из стен по всей длине украшает световое панно с репродукцией фрагмента фрески (1684-1686 гг.) со сводов потолка флорентийского палаццо Медичи-Риккарди. Автор оригинальной фрески – итальянский художник эпохи Ренессанса, Лука Джордано, чьи работы можно также найти в Эрмитаже и Пушкинском музее.