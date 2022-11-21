На Большой Морской открылась вторая пиццерия Da Manu от Арама Мнацаканова и Мануэля Сурачи

Заведение находится в историческом здании на пересечении основных туристических маршрутов и недалеко от Исаакиевской площади. Раньше здесь работал грузинский ресторан Mama Tuta от Probka Family.
В небольшом меню, которое разработал шеф-пиццайоло всех проектов Арама Мнацаканова Мануэль Сурачи, тонкая хрустящая пицца (корж больше похож на сардинскую лепешку Pane Carasau, которая в оригинале не бывает с начинками) с мортаделлой и фисташками, ароматная с черным трюфелем, с лососем и черной икрой или классическая. В разделе «Чикетти» собраны популярные небольшие закуски: вителло тоннато, крудо из тунца, цитрусовый салат с креветками, брускетты на пышной фокачче. Также здесь готовят легендарную пасту из Probka мальтальяти с рагу из утки, а также домашние строцапретти с рагу из кабана и ндуйей по семейному рецепту Мануэля. Есть небольшой список горячих блюд.
Пиццерия рассчитана всего на 25 мест. Здесь открытая кухня со стойкой, за которой можно сесть, стены, отделанные деревянными лакированными панелями из карельской березы, винтажная хрустальная люстра, бархатные диваны и стулья, белый мрамор столов. Потолок украшают обои британской марки Cole&Son, поставщика Букингемского дворца, имитирующие старинную плитку.
Одну из стен по всей длине украшает световое панно с репродукцией фрагмента фрески (1684-1686 гг.) со сводов потолка флорентийского палаццо Медичи-Риккарди. Автор оригинальной фрески – итальянский художник эпохи Ренессанса, Лука Джордано, чьи работы можно также найти в Эрмитаже и Пушкинском музее.
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