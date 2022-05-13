Рюмочная «Хоровод» от пивной команды AF Brew: неонастойки, балтийская килька и вид на Некрасовский сад

В рубрике «эксперимент» появляется то «дошираковка», которую подают с лапшой быстрого приготовления, то настойка в формате колд брю на спешелти-зерне.

Закусок в меню немного, все — идеальная пара к рюмке. Балтийская килька на хлебе по рецепту 1948 года и картофель с заварным желтком обязательны к водке. Еще готовят профитроли с рыбой или блинчики с фаршем, картофельные вафли дополняют икрой или форшмаком, а камамбер — клюквой.