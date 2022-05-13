Рюмочная «Хоровод» от пивной команды AF Brew: неонастойки, балтийская килька и вид на Некрасовский сад

В апреле в историческом районе Пески появился новый гастрорезидент — рюмочная «Хоровод» (Некрасова, 58) от петербургской пивной команды AF BREW и Саши Тимашкова, идеолога проекта, специалиста по еде и напиткам разных жанров, а заодно и работника-старожила пивоварни и тапрума на Курляндской. Под каноническую джазовую Take Five наливают гостям и соседям настойки, которых больше не встретишь в городе, кормят пирожками, блинами с мясом и бутербродом с балтийской килькой.
Первый этаж дома Бассейного товарищества теперь украшает рюмочная Хоровод. И действительно эта нарядная декорация сменила череду кафетериев, столовых, гастрономов и круглосуточных магазинов и лучшим образом вписалась в архитектуру северного модерна дома-квартала, построенного в начале XX века.
Формат интеллигентной рюмочной здесь предполагает акценты на разные виды напитков: от пива и водки за 100 рублей до хитрых настоек, органического джина и рома с историей. К культуре пития команда относится с особым вниманием, подает набор из 6 шотов на советских подносах, выпущенных к Олимпиаде 80-го года (в центр — бутылку, которая никогда не должна кончаться!). Особенно красиво на этой мельхиоровой подставке смотрятся цветные настойки с новыми для Петербурга сочетаниями вкусов. Например, маракуйя и мята, отсылающие к сауэр элям, кислая малина и острый чили или вяленый томат и черный чеснок, которые Саша Тимашков перед сакральным ритуалом настаивания приобретает в узбекской лавке на Мальцевском рынке. Звание всеобщего краша заслужила «бабл-гам» — настойка сиреневого цвета с блестками и крошечным сублимированным сердцем.
В рубрике «эксперимент» появляется то «дошираковка», которую подают с лапшой быстрого приготовления, то настойка в формате колд брю на спешелти-зерне.
Закусок в меню немного, все — идеальная пара к рюмке. Балтийская килька на хлебе по рецепту 1948 года и картофель с заварным желтком обязательны к водке. Еще готовят профитроли с рыбой или блинчики с фаршем, картофельные вафли дополняют икрой или форшмаком, а камамбер — клюквой.
В помещение днем попадает очень много света через большие окна с видом на Некрасовский сад. Еще одно окно, разделяющее зал, историческое. Благодаря тому, что оно было зашито, сохранилась даже оригинальная рама.
Стены рюмочной оклеены фотообоями, которые с легкостью можно спутать с барельефами. Специально для них пшеницу, рожь и полынь (то из чего производят алкоголь) сканировали и вручную отрисовывали.
Каждый вечер в «Хороводе» аншлаг, собираются самые разные люди: от модников и карьеристов до пенсионеров. Здесь рады абсолютно каждому, потому что в хороводе, как известно, все равны.
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