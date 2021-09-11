11 лучших шеф-поваров Петербурга

Трендсеттеры петербургского общепита своими руками превращают наш город в гастрономическую столицу России! Представляем номинантов ресторанной премии «Что Где Есть в Петербурге» в категории «Лучший шеф-повар». Знакомьтесь лично и голосуйте за фаворитов по ссылке!
Вег-шеф из Anna’s Secret Garden как богиня весны Леля, только всегда в строю: все у нее цветет и прирастает. Вокруг ее кафе в сезон зреют кабачки и перцы, собранная ею в лесах древесная чага идет в грибной суп, а дудник становится цукатами, меню пополнилось завтраками — драниками с морковью конфи, пшенкой с тыквой, тофу-скрэмблом.
Главный трансфер года: шеф-повара из почти загородного Nordic «подписал» Дмитрий Блинов, и не просто взял его в Duo Band, а построил под тонкую, с изысканной комбинаторикой кухню Алексеева ресторан. И какой — файндайнинг Recolte своим эстетическим совершенством практически вызывает синдром Стендаля.
Duo, Duo.Asia, Harvest, Тартарбар
Босс сверхуспешной Duo Band в 2021 году бросил вызов самому себе и триумфально вышел из зоны комфорта: свой новый (самый красивый и дорогой!) ресторан построил для другого шеф-повара — Алексея Алексеева из Nordic и вступил в коллаборацию с Тимуром Дмитриевым и Михаилом Соколовым, чтобы открыть общий Seafood & Bar.
Руслан Закиров
Шеф-повар Kuznya House, главный в Петербурге спец по овощному smart casual, кажется, растительную энергию использует, чтобы быть многоруким как Шива. Успевает курировать вег-корнер Dopamine, блюсти бриоши в Kuznya Cafe, присматривать за гостевыми ужинами Hidden Experience и все лето кормить на теплоходе Kuznya Cruise.
Свой ресторан Commons Антон изначально посвятил фермерским продуктам Ленобласти, а теперь из гастрономического высказывания это стало целой одой: шеф с командой провел фестиваль Farm To Table — на нем лучшие повара Петербурга под сыры, мясо и овощи локальных фермеров придумывают меню и проводят с ними соdместные ужины.
Шеф-повар в своем ресторане BoBo держит такой уровень гастрономического искусства, что заслужил статус живого классика: рифмы, которые он находит свекле и кокосу, креветке и яблоку, оленине и миндалю, гребешку и квашеной капусте, достойны попасть во все учебники поварского мастерства.
Шеф-труженник, повар-вундеркинд! Хотя, чтобы принять всех жаждущих попасть в его Birch, Арслану пришлось бы стоять на кухне круглосуточно, он осчастливил всех долгожданным вторым проектом — итальянской остерией Betulla. На стыке традиций и новаторства он карбонару делает с желе из пармезана, а фузилли — с песто из фисташек.
Сергей Фокин
Шеф загородного Eclipse как лесковский Левша от гастрономии не то что может подковать блоху — способен даже заферментировать муравья, если это надо для уксуса: дары окрестных лесов Фокин применяет на кухне. Обновляя каждый сезон сет-меню своего файндайнинга, Сергей преуспел и в фаст-кэжуале — запустил фуд-трак Crazy Fox.
У невероятных приключений шефа-итальянца в России новый спин-офф. По-прежнему бьют рекорды бокс-офиса его Jerome и Saviv, а Антонио построил еще блокбастер — рыбный ресторан Sea, Signora с аквариумами, ледниками, raw-баром на несколько страниц, секцией «Улов дня» со всего мира и лавкой деликатесов.
К Марии фуди раньше ходили в азиатский Ezo и сетовали, что формат изакаи не позволяет такому талантливому шефу развернуться. Вздыхали, оказалось, не зря: ресторан с ее собственной авторской кухней Saro оказался сенсацией — в лаконичном меню целая россыпь находок: тост с мидиями, персиковый суп, утка с черешней, брауни со свеклой.
Bio My Bio, Cococo Bistro, Cococouture
Шеф-визионер в файндайнинге Cococouture пишет даже не сет-меню, а гастрономические сказки на русскую тему: скажем, neoкрошка, свежесть которой сообщает не квас, а устрица — это настоящее волшебство. В Bio My Bio магия другого толка: там Игорь отвечает за разнообразное (от суши до кето-пиццы!) меню без сахара, глютена и лактозы.
Комментарии (0)
Авторизуйтесь
чтобы оставить комментарий.