11 лучших шеф-поваров Петербурга

Виктория Мосина

Anna's Secret Garden

Вег-шеф из Anna’s Secret Garden как богиня весны Леля, только всегда в строю: все у нее цветет и прирастает. Вокруг ее кафе в сезон зреют кабачки и перцы, собранная ею в лесах древесная чага идет в грибной суп, а дудник становится цукатами, меню пополнилось завтраками — драниками с морковью конфи, пшенкой с тыквой, тофу-скрэмблом.